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Timberwolves dejan fuera a Anthony Edwards 1 a 2 semanas por inflamación en la rodilla

MINNEAPOLIS (AP) — El All-Star de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, se perderá los próximos varios partidos por una inflamación en la rodilla derecha, con el equipo de lleno en la lucha por la posición de playoffs en la Conferencia Oeste.

El base de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards (derecha), busca un espacio ante el pívot Chet Holmgren (izquierda) y el base Ajay Mitchell (centro), del Thunder de Oklahoma City, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Kyle Phillips)
El base de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards (derecha), busca un espacio ante el pívot Chet Holmgren (izquierda) y el base Ajay Mitchell (centro), del Thunder de Oklahoma City, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Kyle Phillips) AP

Los Timberwolves anunciaron antes de su partido contra los Suns de Phoenix que Edwards sería reevaluado en un plazo de una a dos semanas, tras someterse el escolta, en su sexta temporada, a una resonancia magnética. Eso significa que Edwards se perderá al menos cuatro partidos, con los Timberwolves jugando cuatro veces en un lapso de seis días. Una ausencia de dos semanas le costaría siete partidos.

Edwards terminará la temporada con el mínimo de partidos jugados de su carrera, ya que ya se perdió cuatro encuentros por una distensión en el isquiotibial derecho y un total de seis partidos en tres tramos distintos por una persistente lesión en el pie derecho.

Edwards, quien disputó 79 partidos en cada una de las tres temporadas anteriores, promedia el mejor registro de su carrera con 29,5 puntos por partido. Minnesota llegó al martes empatado en el quinto puesto del Oeste con los Nuggets de Denver, con dos partidos de ventaja sobre los Suns en la línea de corte para evitar el torneo de play-in.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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