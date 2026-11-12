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Timberwolves aplastan a Mavericks por 133-94 en su victoria más abultada de la campaña

MINNEAPOLIS (AP) — LaMelo Ball encestó seis triples y terminó con 22 puntos y nueve asistencias —su mayor cifra de la temporada— para que los Timberwolves de Minnesota aplastaran el jueves 133-94 a los Mavericks de Dallas, su victoria más abultada de la campaña.

LaMelo Ball, de los Timberwolves de Minnesota, y P.J. Washington, de los Mavericks de Dallas, disputan un balón en el partido del jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/Matt Krohn)
LaMelo Ball, de los Timberwolves de Minnesota, y P.J. Washington, de los Mavericks de Dallas, disputan un balón en el partido del jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/Matt Krohn) AP

Bones Hyland anotó 24 puntos desde la banca para liderar a los Timberwolves, que ganaron su quinto partido consecutivo. Ayo Dosunmu sumó 18 puntos, Jaden McDaniels aportó 16 y Jonathan Kuminga terminó con 14 unidades y ocho rebotes.

Minnesota acertó el 61% de sus disparos en la primera mitad para construir una ventaja de 15 puntos, y luego lo sentenció al superar a Dallas por 36-17 en el tercer cuarto, con lo que amplió su delantera a 103-69.

Zaccharie Risacher anotó 22 puntos desde la banca por los Mavs, que vieron cortada su racha de tres victorias. Cooper Flagg, que había conseguido 43 tantos contra Indiana en su partido anterior, se quedó en 12 y Kyrie Irving consiguió apenas 10.

Los Wolves vencieron a los Mavs por séptima vez consecutiva y lo hicieron con facilidad. Su mayor margen de victoria previo en un partido esta temporada había sido de 25 puntos, y su ventaja de 44 puntos en el cuarto periodo fue la más grande que han tenido en cualquier momento de esta campaña.

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FUENTE: AP

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