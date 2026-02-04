americateve

Tigres y el lanzador Framber Valdez acuerdan por 115 millones y 3 años, según fuente de AP

El lanzador Framber Valdez y los Tigres de Detroit han llegado a un acuerdo contractual de tres años y 115 millones de dólares, dijo el miércoles una persona familiarizada con la situación.

ARCHIVO - El dominicano Framber Valdez, de los Astros de Houston, hace un lanzamiento en el duelo del 25 de septiembre de 2025 ante los Atléticos (AP Foto/Scott Marshall, archivo)
La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado oficialmente.

Valdez se convirtió en uno de los abridores más duraderos del béisbol con los Astros de Houston. Ahora, el zurdo está listo para unirse a una rotación de los Tigres encabezada por el dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal.

Skubal asistió a una audiencia de arbitraje salarial récord el miércoles. El zurdo pide 32 millones de dólares y los Tigres ofrecen 19 millones.

Valdez ha sido seleccionado dos veces al Juego de Estrellas y conquistó la Serie Mundial 2022. Fue el as de Houston la temporada pasada con un récord de 13-11 y una efectividad de 3.66, y se convirtió en agente libre por primera vez.

Ponchó a 187 y caminó a 68 en 192 entradas. El dominicano realizó 12 lanzamientos descontrolados, la mayor cifa en las Grandes Ligas.

Devengó 18 millones de dólares mediante un acuerdo alcanzado en el receso anterior entre campañas, que evitó el arbitraje salarial. Inició los últimos cuatro duelos inaugurales de temporada de Houston.

Desde que debutó en las Grandes Ligas en 2018 con los Astros, Valdez tiene un récord de 81-52 con una efectividad de 3.36. El dominicano de 32 años promedió más de 191 entradas en las últimas cuatro temporadas, uniéndose al derecho de los Gigantes, Logan Webb, como los únicos dos lanzadores en laborar al menos 175 entradas cada uno de esos años.

Valdez ostentó un récord de 15-7 con una efectividad de 2.91 en 28 juegos en 2024 y lanzó un juego sin hit en 2023, cuando fue elegido al Clásico de Mitad de Temporada por segundo año consecutivo. Tiene un récord de 8-4 con una efectividad de 4.34 en 17 juegos de postemporada, incluyendo 16 aperturas.

Valdez lanzó en dos Series Mundiales con los Astros y fue el ganador en el sexto y decisivo duelo que aseguró su campeonato de 2022 contra Filadelfia.

En la Serie de 2022, tuvo un récord de 2-0 en dos aperturas. Toleró dos carreras en 12 innings y un tercio (efectividad de 1.46) con 18 ponches. Un año antes, permitió diez carreras y 12 hits en cuatro entradas y dos tercios (efectividad de 19.29) en dos aperturas contra Atlanta.

Valdez rechazó una oferta calificada de 22.025.000 dólares de los Astros en noviembre, por lo que recibirían una selección compensatoria en el draft si completa su acuerdo con Detroit.

El 1 de agosto de 2023, Valdez lanzó un juego sin hit contra Cleveland. Estuvo cerca de otro poco más de un año después contra Texas, pero esa oportunidad se rompió cuando Corey Seager conectó un jonrón con dos outs en la novena entrada.

Hubo un momento extraño la temporada pasada cuando Valdez negó haber golpeado intencionalmente a su receptor en el pecho con un lanzamiento casi inmediatamente después de haber permitido un grand slam en una derrota ante los Yankees de Nueva York.

Dos lanzamientos después del grand slam de Trent Grisham en la victoria de los Yankees por 7-1 en aquel duelo del 2 de septiembre, Valdez confundió al receptor mexicano César Salazar al lanzar un sinker de 92,8 mph a Anthony Volpe.

Salazar movió su guante hacia abajo mientras el lanzamiento se acercaba al plato, una indicación de que esperaba un lanzamiento con menos velocidad y más quiebre. La bola lo golpeó en el peto.

Justo antes del lanzamiento que Grisham envió por encima de la cerca, Salazar había hecho una señal para que Valdez se bajara del montículo. Valdez y Salazar dijeron después del juego que el lanzamiento que golpeó al receptor no fue intencional.

El manager boricua de los Astros, Joe Espada, insistió un día después en que la situación estaba "100% resuelta" en su mente. Añadió que quería "superar esto y volver al béisbol", y se reunió con ambos jugadores.

El escritor de deportes de AP, Stephen Hawkins, contribuyó a este informe.

