Tigres no pasa de un empate 0-0 con Gallos en la Liga MX

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La igualada deja a los Tigres en la 6ta posición al quedarse con 17 unidades; Gallos hilvanó su quinta fecha sin victoria para cerrar la jornada en la 17ma posición con siete unidades.

Los felinos fueron incapaces de lucir frente a sus aficionados en un partido en el que apenas hicieron dos remates que fueron a portería. El segundo del argentino Ángel Correa fue el más peligroso durante el descuento.

En cambio, el arquero Nahuel Guzmán fue la principal figura de los anfitriones con intervenciones que evitaron la caída de su marco durante los primeros 45 minutos.

Tigres ahora deberá prepararse para recibir el jueves al FC Cincinnati en la vuelta de su serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, compromiso en el que los felinos se encuentran abajo 3-0 en el marcador.

La jornada 12 terminará más tarde cuando América reciba la visita de Mazatlán en el campo del Estadio de la Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

FUENTE: AP