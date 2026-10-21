Tigres completan juego sin hit combinado ante Toros en Dominicana

Luis Gil abrió el encuentro y trabajó dos innings y un tercio, antes de que Randel Clemente, Alexander Cornielle, Michael Arias, Luis Frías y Wander Suero mantuvieran el dominio sobre los Toros. J.C. Mejía completó la hazaña en la novena entrada, pese a golpear a dos bateadores con dos outs, al retirar a Allan Castro con un elevado de foul a primera base.

Estevan Florial encabezó la ofensiva del Licey con un sencillo que produjo la primera carrera en la cuarta entrada y un doble remolcador en la octava. Los Tigres agregaron otra anotación en la sexta, cuando Sergio Alcántara aprovechó un balk del relevista Ángel Felipe.

El último juego sin hit registrado en la liga había ocurrido el 7 de noviembre de 2023, cuando cinco lanzadores de las Estrellas Orientales blanquearon 2-0 al propio Licey. Los Tigres habían conseguido su anterior juego sin imparables el 1 de noviembre de 2022, también frente a los Toros.

Con la victoria, Licey mejoró su marca a 4-1 y se quedó en solitario como líder.

En Santo Domingo, el veterano de Grandes Ligas Marcell Ozuna conectó un grand slam y produjo seis carreras para encabezar la remontada de los Gigantes del Cibao, que derrotaron 14-9 a los Leones del Escogido. Ozuna coronó con su cuadrangular un ataque de ocho anotaciones en la octava entrada, después de haber impulsado otras dos con un doble en la quinta. Nomar Mazara aportó dos imparables y una remolcada, mientras Yonatan Henríquez produjo dos carreras con un sencillo.

En Santiago de los Caballeros, el encuentro entre las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales fue pospuesto por mal tiempo.

Caribes vence a Bravos y ocupan la cima del béisbol venezolano

Hernán Pérez conectó tres imparables, incluido su cuarto jonrón de la temporada, y los Caribes de Anzoátegui anotaron cinco carreras en la novena entrada para derrotar 7-1 a los Bravos de Margarita y asumir el liderato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con marca de 6-2.

Gabriel González produjo dos carreras y Josimar Cousin (2-0) lanzó cinco entradas en blanco, en las que permitió tres imparables, para encabezar la victoria de los Caribes, que llegaron a la novena entrada con ventaja de 2-1 antes de asegurar el triunfo con un ataque de cinco anotaciones. Pérez anotó dos veces, mientras Balbino Fuenmayor, Leonel Valera y José Sánchez impulsaron una carrera cada uno.

En Maracaibo, Alí Castillo produjo tres carreras y las Águilas del Zulia anotaron cuatro veces en la séptima entrada para derrotar 5-4 a los Tigres de Aragua, que vieron terminada su racha de cinco victorias consecutivas y se vieron empatados en el liderato. Chris Roller impulsó una carrera con un doble y Giussepe Velásquez lanzó seis entradas de una carrera y ocho ponches por las Águilas, que mejoraron a 3-5. René Pinto conectó dos jonrones y produjo tres carreras por los Tigres, incluido un cuadrangular de dos anotaciones en la novena entrada, pero no logró evitar la caída de su equipo.

En Valencia, los campeones Navegantes del Magallanes sufrieron su séptima derrota en ocho encuentros, 8-6 ante los Tiburones de La Guaira, que remontaron una desventaja de 6-4 y consiguieron su cuarta victoria de la temporada.

Alexander Palma conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada para darle la vuelta a la pizarra y terminó con cuatro impulsadas, mientras Yangervis Solarte aportó tres imparables y dos remolcadas. Magallanes, hundido en el último lugar con marca de 1-7, desperdició una ofensiva de tres cuadrangulares, de Breyvic Valera, quien produjo tres carreras, José Gómez y Ángel Reyes.

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FUENTE: AP