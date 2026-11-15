Tigres de Aragua ganan en 12 entradas y ligan sexta victoria

Aragua parecía encaminarse a una cómoda victoria después de anotar siete carreras en la sexta entrada para colocarse 9-2, pero Margarita respondió con seis en la séptima, incluido un grand slam de Carlos Pérez, para empatar el encuentro. Ambos equipos anotaron en la décima y dos veces en la undécima, antes de que los Tigres fabricaran otras dos en la duodécima y resistieran la última reacción de los Bravos.

Gorkys Hernández encabezó la ofensiva de Aragua con tres carreras impulsadas, mientras Leobaldo Piña y Alberth Martínez conectaron tres imparables cada uno. Martínez disparó un cuadrangular solitario, al igual que Piña, mientras Oswaldo Cabrera agregó un jonrón de dos carreras y terminó con dos impulsadas. David Rodríguez también produjo dos y Mason Martin aportó una con un sencillo como emergente. Por Margarita, Carlos Pérez conectó su décimo cuadrangular de la temporada y remolcó cuatro carreras, mientras Edward Olivares bateó de 6-3, con dos dobles y dos impulsadas.

En Caracas, los Leones desplegaron una ofensiva de 17 imparables para blanquear 9-0 a las Águilas del Zulia, encabezados por Lenyn Sosa, quien bateó de 4-3, con dos carreras impulsadas y dos anotadas. Yonathan Daza también conectó tres hits y remolcó una carrera, mientras Marvin Alcántara produjo dos y Leandro Cedeño agregó dos imparables.

En Puerto La Cruz, los Cardenales de Lara apalearon 11-1 a los Caribes de Anzoátegui, apoyados en dos cuadrangulares y una ofensiva que aprovechó diez bases por bolas. Danry Vásquez encabezó el ataque con cuatro carreras impulsadas, incluido un jonrón de tres anotaciones en la sexta entrada, mientras Carlos Pérez disparó otro cuadrangular de tres carreras en el primer episodio. Rangel Ravelo produjo tres anotaciones y Luisangel Acuña conectó dos imparables y anotó tres veces.

En Miami, Francisco Álvarez conectó un cuadrangular para romper el empate en la octava entrada y los Navegantes de Magallanes derrotaron 11-9 a los Tiburones de La Guaira en el segundo encuentro de exhibición del Choque de Gigantes. Pablo Sandoval había conectado un grand slam en la segunda entrada y produjo cuatro carreras, mientras Álvarez terminó de 2-2, con dos impulsadas. Magallanes llegó a tener ventaja de 9-3, pero La Guaira empató con cinco anotaciones en la séptima, antes del jonrón decisivo de Álvarez. Por los Tiburones, Gabriel Arias conectó cuatro imparables y Jurickson Profar agregó tres.

Junior Lake conectó un cuadrangular solitario, produjo dos carreras y llegó a 40 jonrones de por vida en la Liga Dominicana de Beisbol, para convertirse en el jugador número 16 en alcanzar esa cifra histórica, en la victoria de los Leones del Escogido por 4-2 sobre los Tigres del Licey. Lake bateó de 4-2, anotó una carrera y robó dos bases, mientras Gregory Polanco también disparó un jonrón solitario y Erik González aportó un doble y una carrera impulsada.

Los Tigres habían tomado ventaja con un cuadrangular de dos carreras de Miguel Andújar en la tercera entrada, pero los Leones reaccionaron y tomaron el control del encuentro. Juan Mercedes se acreditó la victoria con una entrada perfecta, mientras Robinson Martínez consiguió su octavo salvamento. Humberto Mejía cargó con la derrota al permitir dos carreras en dos episodios.

En La Romana, las Estrellas Orientales remontaron en la octava entrada con un doble de dos carreras de Edgar Quero para vencer 6-5 a los Toros del Este, que habían tomado ventaja con un ataque de cuatro anotaciones en la séptima, coronado por un jonrón de tres carreras de Eloy Jiménez. Quero bateó de 4-3 y produjo tres carreras, mientras Raimel Tapia conectó su cuarto cuadrangular de la temporada y remolcó dos anotaciones. Aaron Schunk también destacó con tres imparables. Trevor Bauer abrió por las Estrellas y permitió dos carreras en seis entradas y un tercio, con siete ponches, pero salió sin decisión.

En Santiago, el partido entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas fue suspendido por lluvia cuando los Gigantes ganaban 4-0 en la parte baja de la tercera entrada. Deyvison de los Santos impulsó dos carreras, mientras Nomar Mazara y Carlos Jorge remolcaron una cada uno. Ronel Blanco había lanzado dos entradas y dos tercios sin permitir anotaciones, con cuatro ponches. El encuentro quedó pendiente de reanudación.

Ponce dispara cuatro jonrones y aplasta a San Juan

Los Leones de Ponce conectaron cuatro cuadrangulares, produjeron ocho carreras con esos batazos y consiguieron su cuarta victoria consecutiva al aplastar 11-2 a los Senadores de San Juan en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico. Austin Murr, Ezequiel Pagán, John Bay y Jacob Reimer encabezaron la ofensiva de los Leones, que rompieron un empate 2-2 con tres anotaciones en la cuarta entrada y agregaron otras tres en la quinta para encaminarse al triunfo.

Bay conectó un doble y un jonrón, mientras Reimer también se voló la barda y añadió un elevado de sacrificio productor. Eli Serrano III impulsó las primeras dos carreras de Ponce con un doble en el tercer episodio. Los Senadores habían empatado con cuadrangulares solitarios de Antonio Jiménez y Óscar Colás, pero no pudieron contener el ataque de los Leones. Alex Claudio se acreditó la victoria en relevo y Ryder Ryan cargó con la derrota.

En San Juan, cuatro lanzadores se combinaron para blanquear a los Criollos de Caguas y conducir a los Cangrejeros de Santurce a una victoria de 5-0, con la que pusieron fin a una racha de seis triunfos consecutivos de sus rivales. Eduardo Rivera, Michael Martínez, Josh Trentadue y Jack Hartman se encargaron de silenciar la ofensiva de Caguas, mientras Anthony García produjo dos carreras con un sencillo en la primera entrada y un cuadrangular solitario. Johneshwy Fargas impulsó otras dos con un sencillo en la séptima y Jeremy Arocho añadió una más. Martínez se acreditó la victoria con tres entradas en blanco y cuatro ponches.

En Carolina, los Indios de Mayagüez anotaron cuatro carreras en la octava entrada para remontar y vencer 7-5 a los Gigantes, que intentaron reaccionar con tres anotaciones en la novena. Edrick Félix conectó un sencillo productor de dos carreras y Yadiel Rivera agregó un doble que vació las bases para coronar el ataque decisivo. Matthew Lugo contribuyó con dos carreras impulsadas y Emmanuel Rivera añadió un doble productor en el noveno episodio. Yariel Rodríguez consiguió la victoria con dos entradas sin permitir anotaciones y Jorge López se apuntó su segundo salvamento de la temporada.

Cañeros dejan tendidos a Mayos en 11 entradas tras dramática remontada

Los Cañeros de Los Mochis derrotaron este domingo por 9-8 a los Mayos de Navojoa en 11 entradas, gracias a un doble de Dayson Croes que permitió anotar a Randy Romero la carrera de la victoria. Los Mayos habían tomado ventaja con un ataque de cuatro anotaciones en la novena entrada, coronado por un cuadrangular de tres carreras de Nick Senzel, pero los Cañeros respondieron con una carrera en el cierre para empatar el encuentro. Navojoa volvió a adelantarse en la décima, pero Los Mochis igualó nuevamente antes de dejar tendidos a sus rivales en la undécima.

Croes encabezó la ofensiva de los Cañeros al batear de 6-3, con un cuadrangular, un doble y dos carreras impulsadas, mientras Rodolfo Amador produjo tres anotaciones y José Robledo conectó otro jonrón con dos remolcadas. Por los Mayos, Senzel impulsó tres carreras, mientras Missael Rivera y Alexis Wilson también se volaron la barda.

En Culiacán, los Venados de Mazatlán derrotaron 4-1 a los Tomateros con cuadrangulares de dos carreras de Ramón Ríos y Ricardo Valenzuela, mientras cinco lanzadores se combinaron para limitar a la ofensiva local a apenas dos imparables. Ríos puso adelante a Mazatlán en la tercera entrada y Valenzuela amplió la ventaja en la sexta.

En Guasave, los Águilas de Mexicali desplegaron una ofensiva de 13 imparables para aplastar 10-1 a los Algodoneros, con una destacada actuación de Moisés Gutiérrez, quien conectó su séptimo cuadrangular de la temporada y produjo cuatro carreras. Gutiérrez disparó un jonrón de tres anotaciones durante un ataque de cinco carreras en la séptima entrada, mientras Yadir Drake bateó de 5-3, con una impulsada, y Marco Jaime añadió dos imparables y dos producidas.

En Ciudad Obregón, Seth Beer conectó un cuadrangular y produjo cinco carreras para encabezar la victoria de los Jaguares de Nayarit por 8-4 sobre los Yaquis. Beer bateó de 3-2 y disparó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, mientras Amílcar Gómez y Johan López aportaron una impulsada cada uno.

En Hermosillo, los Naranjeros derrotaron 4-2 a los Charros de Jalisco con una ofensiva encabezada por Luis Durango, quien conectó dos imparables, anotó dos carreras y robó dos bases. Rubén Ibarra, Nick Solak, Luis González y Reivaj García impulsaron una carrera cada uno, mientras Rolando Mora permitió una anotación y tres hits en cinco entradas y dos tercios, con seis ponches.

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FUENTE: AP