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Tiger Woods decide no disputar el cargo de conducción temeraria tras accidente en marzo

STUART, Florida, EE.UU. (AP) — Tiger Woods decidió no disputar el miércoles el cargo de conducción temeraria, tras un accidente con vuelco ocurrido en marzo cerca de su casa en Florida, donde inicialmente fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Tiger Woods se presenta en el juzgado de condado del juez Darren Steeles para su audiencia de declaración tras su arresto en marzo el miércoles 2 de septiembre del 2026. (Crystal Vander Weit/Treasure Coast Newspapers via AP, Pool)
Tiger Woods se presenta en el juzgado de condado del juez Darren Steele's para su audiencia de declaración tras su arresto en marzo el miércoles 2 de septiembre del 2026. (Crystal Vander Weit/Treasure Coast Newspapers via AP, Pool) AP

Woods compareció ante un tribunal del condado de Martin, donde aceptó el cargo reducido. Un juez ordenó que su licencia de conducir quedara suspendida por cinco años.

El golfista de 50 años dijo poco durante la audiencia y, antes de ella, se sentó en la mesa de la defensa, mirando hacia la galería de la sala. Llegó al juzgado con su novia, Vanessa Trump, exnuera del presidente Donald Trump.

Ella se sentó detrás de él durante la audiencia. Woods salió del juzgado sin dirigirse a los reporteros.

También disputó los cargos de negarse a someterse a pruebas y tuvo que pagar los costos judiciales. según documentos del tribunal.

No disputar los cargos es una admisión de culpabilidad, pero significa que el acusado no presentará defensa. En el sistema de justicia penal, la declaración se trata como una condena.

Woods fue arrestado después de que su SUV rozara un camión y se volcara de costado en un camino residencial junto a la playa en Jupiter Island. Un informe del sheriff indicó que los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y que mostraba señales de deterioro. Se sometió a una prueba de alcoholemia, que dio negativo, pero se negó a realizarse una prueba de orina.

Se había declarado no culpable del cargo original de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Ni Woods ni la persona que iba en el otro vehículo resultaron heridos en el accidente, según las autoridades. Pero su Land Rover causó 5.000 dólares en daños al camión, de acuerdo con un informe policial. Woods le había dicho a un agente que estaba mirando su teléfono y cambiando la emisora de radio cuando chocó contra el camión.

Woods figura entre las personalidades más influyentes del golf, pero su carrera se ha visto descarrilada por múltiples cirugías de espalda y rodilla, accidentes automovilísticos y dependencia de analgésicos.

Woods ha estado involucrado en cuatro accidentes a lo largo de los años. Se tomó una pausa del circuito de golf tras el accidente de 2009 y nuevamente después del más reciente, y aún no ha regresado a competir en torneos.

Salió de Estados Unidos para buscar tratamiento en un centro de internamiento, según los registros judiciales.

Woods hizo su primera aparición pública desde su regreso del tratamiento el 23 de junio, cuando presentó los planes del PGA Tour para renovar su calendario de 2028. Woods se mantuvo como presidente del Comité de Competencia Futura del circuito tras su arresto. No respondió preguntas durante esa aparición.

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Vea aquí la cobertura completa del golf de AP

FUENTE: AP

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