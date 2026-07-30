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Tiempo más fresco y posibles lluvias llegan a la región francesa arrasada por el fuego

LEGE-CAP FERRET, Francia (AP) — El aumento de la humedad, la bajada de las temperaturas y la previsión de lluvia aumentaron el jueves las esperanzas de un respiro para una zona reseca del suroeste de Francia envuelta por los incendios forestales que, en las últimas semanas, han calcinado una superficie cuatro veces mayor que París.

Una nube de humo se eleva hacia el cielo mientras los bomberos tratan de extinguir un incendio en un bosque cerca de Blagon, en el suroeste de Francia, el 29 de julio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)
Una nube de humo se eleva hacia el cielo mientras los bomberos tratan de extinguir un incendio en un bosque cerca de Blagon, en el suroeste de Francia, el 29 de julio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Con la humedad avanzando desde la costa del océano Atlántico, el servicio meteorológico nacional Meteo France pronosticó lluvias ligeras en la localidad de Lège-Cap-Ferret, en una península que ha sido una de las zonas más afectadas.

Las autoridades locales informaron de una noche “bastante tranquila”, con un incendio que no ha crecido más allá de las 42.000 hectáreas (unas 162 millas cuadradas) ya arrasadas. Los equipos de bomberos se mantenían en “movilización total”, con 2.200 efectivos y más de 20 aeronaves.

La humedad, que alcanzó el 80% durante la noche, se esperaba que bajara hacia el mediodía, indicaron las autoridades, aunque se esperaban algunas precipitaciones a lo largo de la costa que “podrían llegar a la zona del incendio”.

Las temperaturas, que un día antes alcanzaron máximas que rondaron los 40º Celsius (104º Fahrenheit), debían bajar el jueves, con un tope de 27º C (80º F) en la costa. Poco antes del amanecer se levantó una alerta naranja por ola de calor, el segundo nivel más alto después del rojo.

Los fuegos en la región de Burdeos, de viñedos, bosques y gran afluencia turística, figuran entre los focos que han arrasado zonas del sur de Europa en las últimas semanas. España y Grecia también se han visto afectadas.

Las autoridades señalaron el miércoles que tres bomberos fallecieron en la isla griega de Creta, mientras la emergencia por incendios forestales se extendía desde la costa atlántica hasta el Mediterráneo oriental.

En el punto álgido de las evacuaciones, un tercio de millón de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares y lugares de vacaciones en Francia y España.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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