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Tiafoe vence a Fritz en final estadounidense en el torneo de césped en Halle

HALLE, Alemania (AP) — Frances Tiafoe venció el domingo por 6-4, 6-4 al quinto cabeza de serie, Taylor Fritz, en una final íntegramente estadounidense en Halle.

El estadounidense Frances Tiafoe celebra con el trofeo tras vencer a su compatriota Taylor Fritz en la final del torneo de Halle el domingo 21 de junio del 2026. (Friso Gentsch/dpa via AP)
El estadounidense Frances Tiafoe celebra con el trofeo tras vencer a su compatriota Taylor Fritz en la final del torneo de Halle el domingo 21 de junio del 2026. (Friso Gentsch/dpa via AP) AP

Tiafoe conectó ocho aces y no enfrentó ni un punto de quiebre en camino a su primer título del año, el primero de su carrera sobre césped y el cuarto en total. Fue apenas su segunda victoria en nueve partidos ante Fritz, quien lo derrotó en las semifinales del Abierto de Estados Unidos hace dos años.

El campeón del Abierto de Francia, Alexander Zverev, perdió ante Fritz en las semifinales del sábado. El torneo ATP 500 sobre césped en el este de Alemania sirve como preparación para Wimbledon, que comienza el 29 de junio.

Fritz perdió el año pasado en las semifinales ante el español Carlos Alcaraz.

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FUENTE: AP

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