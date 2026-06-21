Tiafoe vence a Fritz en final estadounidense en el torneo de césped en Halle

El estadounidense Frances Tiafoe celebra con el trofeo tras vencer a su compatriota Taylor Fritz en la final del torneo de Halle el domingo 21 de junio del 2026. (Friso Gentsch/dpa via AP) AP

Tiafoe conectó ocho aces y no enfrentó ni un punto de quiebre en camino a su primer título del año, el primero de su carrera sobre césped y el cuarto en total. Fue apenas su segunda victoria en nueve partidos ante Fritz, quien lo derrotó en las semifinales del Abierto de Estados Unidos hace dos años.