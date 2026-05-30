americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tiafoe en Roland Garros: 'No te hagas el duro. No lo eres, hermano. Solo juega'

PARÍS (AP) — Frances Tiafoe tuvo algunas palabras fuertes el sábado para su rival durante otra extenuante victoria en cinco sets en el Abierto de Francia.

Frances Tiafoe, de Estados Unidos, reacciona mientras juega contra Hubert Hurkacz, de Polonia, durante su partido de segunda ronda de individuales masculinos en el torneo de tenis de Roland Garros en París, el jueves 28 de mayo de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
Frances Tiafoe, de Estados Unidos, reacciona mientras juega contra Hubert Hurkacz, de Polonia, durante su partido de segunda ronda de individuales masculinos en el torneo de tenis de Roland Garros en París, el jueves 28 de mayo de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva) AP

Tiafoe y el portugués Jaime Faria, proveniente de la fase de clasificación, empezaron a discutir por una decisión al inicio del quinto set.

“No actúes como si fueras duro. No eres duro, hermano. Solo juega”, le dijo Tiafoe a Faria.

“¿Ve lo que está diciendo?", se quejó Faria con el juez de silla mientras los jugadores se acercaban el uno al otro en la red.

El juez de silla les indicó a ambos jugadores que guardaran silencio.

Tiafoe ganó el partido de tercera ronda 4-6, 6-7 (2), 7-6 (4), 6-1, 6-2 en exactamente cuatro horas.

“Necesitaba eso. Porque iba arriba en el marcador en ese momento, pero todavía estaba un poco nervioso. Y él estaba provocando. Sin duda me estuvo hablando de más. Creía que era (el boxeador) Ryan Garcia o algo así”, comentó Tiafoe sobre el intercambio.

Tiafoe se enfrentará ahora a Matteo Arnaldi, quien eliminó a Raphael Collignon en un desempate del quinto set después de casi cinco horas.

Tiafoe también venció a Hubert Hurkacz en cinco sets en la segunda ronda.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro será trasladado a Miami para enfrentar juicio por Hermanos al Rescate

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro será trasladado a Miami para enfrentar juicio por Hermanos al Rescate

Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia, California, derecha, sale de un tribunal federal tras declararse culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino, el viernes 29 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/William Liang)

Exalcaldesa demócrata del sur de California se declara culpable de actuar como agente ilegal de China

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter