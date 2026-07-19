Thunder traspasa a Lu Dort a Hawks en un acuerdo de 3 equipos aprobado por la NBA

ARCHIVO - Luguentz Dort (5), del Thunder de Oklahoma City, reacciona a una falta en la segunda mitad del quinto juego de las finales de la Conferencia Oeste del baloncesto de la NBA contra los Spurs de San Antonio, el 26 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) AP

Atlanta también recibirá a Ryan Nembhard procedente de Dallas y el Thunder obtendrá tres selecciones de segunda ronda del draft con fuertes protecciones. La NBA dio su aprobación al traspaso el domingo.

El traspaso permite al Thunder desprenderse del salario necesario para quedar por debajo del segundo umbral, le da a los Hawks otro defensor de primer nivel en Dort y le proporciona a los Mavericks una tercera selección número 1 global —la mayor cantidad actualmente en una misma plantilla en la NBA. Risacher se unirá en Dallas a Kyrie Irving, primera selección de 2011, y a Cooper Flagg, primera selección de 2025.