Thunder envía a Isaiah Joe a Pistons por selecciones del draft, dice fuente AP

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La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún está pendiente de las aprobaciones requeridas por la oficina de la liga.

Joe encestó 681 triples en las últimas cuatro temporadas regulares con el Thunder. Es uno de los 17 jugadores de la liga con esa cantidad de tiros de tres puntos en ese lapso —y ninguno de los otros 16 nombres de esa lista lanzó mejor desde más allá del arco que Joe, quien convirtió el 41,5% de sus intentos en esos cuatro años.

Y Joe hizo todo eso para el Thunder jugando casi exclusivamente como suplente y promediando apenas 20 minutos por partido. Se le adeudan 11,3 millones de dólares para la próxima temporada, con una opción de 11,3 millones para 2027-28 también.

Oklahoma City ha recortado más de 100 millones de dólares de su posible factura del impuesto de lujo para la próxima temporada en días recientes, primero al acordar traspasar a Aaron Wiggins a Atlanta y ahora con este movimiento.

Detroit ganó 60 partidos la temporada pasada para quedarse con el puesto número 1 en la Conferencia Este, y lo logró mientras dependía del tiro de 3 puntos menos que casi cualquier otro club. Los Pistons ocuparon el 28vo puesto en una liga de 30 equipos en triples anotados y el 29no en triples intentados.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP