Thomas Christiansen continuará como seleccionador de Panamá tras participación en el Mundial

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La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó el lunes que llegó a un acuerdo con el timonel europeo para que siga el proceso que se inició con su contratación en 2020 y que ahora apunta hacia el próximo Mundial del 2030.

“Después de un análisis minucioso y detallado están convencidos de que, tras el trabajo realizado en estos años con Thomas Christiansen, la selección nacional continuará evolucionando y brindando alegrías a nuestro país”, indicó el organismo deportivo en un comunicado.

Señaló que espera en las próximas semanas formalizar el acuerdo, el cual establece una vía para que el nuevo comité ejecutivo de la FEPAFUT, que se eligirá en diciembre, pueda decidir darle continuidad o no a lo pactado, “sin poner en riesgo las finanzas” del organismo deportivo.

Christiansen asumió las riendas de Panamá en 2020 en un primer periodo que terminó sin poder lograr la clasificación a Qatar 2022, luego del primer viaje mundialista de los panameños a Rusia 2018.

Se le extendió el contrato para un ciclo más y logró consumar el pasaje para la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.

Aunque volvió a despedirse en primera ronda del Mundial al perder sus tres partidos ante Ghana (1-0), Croacia (1-0) e Inglaterra (2-0), Panamá dio más pelea a sus rivales que en su primera cita, en que fue goleada por Bélgica (3-0) e Inglaterra (6-1), antes de cerrar con un revés ante Túnez 2-1.

“Me siento orgulloso de cómo hemos competido en este Mundial”, resaltó Christiansen, quien impuso el récord de 92 partidos como timonel de Panamá. El seleccionador, de 53 años, fue criticado, empero, por no haber incluido en la convocatoria al joven atacante Kadir Barría del Botafogo y llevar a jugadores con problemas de lesiones, como el mediocampista Adalberto Carrasquilla — que no vio minutos en el Mundial —, o que no estaban en buena forma para las exigencias del torneo. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP