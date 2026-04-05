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"The Super Mario Galaxy Movie" logra el mayor estreno de Hollywood del año

Las críticas mixtas no disuadieron al público masivo de comprar entradas para “The Super Mario Galaxy Movie”, que logró el mayor estreno del año para una película de Hollywood. La coproducción de Illumination y Nintendo recaudó 130,9 millones de dólares el fin de semana y 190,1 millones en sus primeros cinco días en los cines de Norteamérica, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Yoshi, con la voz de Donald Glover (izquierda), Mario, con la voz de Chris Pratt (centro), y Luigi, con la voz de Charlie Day, en una escena de The Super Mario Galaxy Movie. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)
Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Yoshi, con la voz de Donald Glover (izquierda), Mario, con la voz de Chris Pratt (centro), y Luigi, con la voz de Charlie Day, en una escena de "The Super Mario Galaxy Movie". (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP) AP

Universal Pictures estrenó la secuela a nivel mundial el miércoles, aprovechando las vacaciones de Pascua. Con un estimado de 182,4 millones de dólares procedentes de 80 mercados internacionales, la película apunta a un debut astronómico de 372,5 millones de dólares, el más reciente éxito con clasificación PG. México encabeza el grupo internacional con 29,1 millones de dólares en 5.136 pantallas, seguido por el Reino Unido e Irlanda con 19,7 millones.

La secuela animada, la 16ª película en 16 años del director general de Illumination, Christopher Meledandri, es el mayor debut de la industria desde que “Avatar: Fire and Ash” se estrenó en Navidad. Sin embargo, la película china “Pegasus 3”, que no fue un estreno de la Motion Picture Association, tiene una ligera ventaja para el récord global de 2026.

También supone una baja respecto de la primera película, que se estrenó con 204 millones de dólares en el mercado doméstico en el mismo periodo de cinco días en 2023 (147 millones de esos provinieron de viernes, sábado y domingo). “The Super Mario Bros. Movie” terminó siendo la segunda película más taquillera de 2023, con más de 1.300 millones de dólares en ingresos de taquilla.

“The Super Mario Galaxy Movie”, que cuenta con el regreso de las voces de Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy y Charlie Day, tuvo una presencia masiva en Estados Unidos y Canadá, donde se exhibió en 4.252 salas, incluidas 421 IMAX y 1.345 pantallas de gran formato premium. Solo en las pantallas IMAX recaudó 15 millones de dólares.

Adam Aron, presidente y director general de AMC, afirmó en un comunicado: “Es exactamente el tipo de estreno amplio, pensado para complacer al público, que hace que la gente vaya a los cines”.

Además, costó alrededor de 110 millones de dólares producirla, sin incluir gastos de mercadotecnia y promoción. Pero llegó en medio de una ola de reseñas poco destacadas. Su puntuación en Rotten Tomatoes se ubica actualmente en un pobre 40%. Sin embargo, quienes compraron entradas se mostraron más entusiasmados.

El público familiar le dio a la película cinco de cinco estrellas, según encuestas a la salida de PostTrak, mientras que el público general le otorgó cuatro estrellas y una A- en CinemaScore. En conjunto, la audiencia se inclinó hacia los hombres (61%), aunque entre las familias que asistieron hubo ligeramente más mamás (52%) que papás.

A continuación, las películas más vistas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1.“The Super Mario Galaxy Movie”, 130,9 millones de dólares.

2.“Project Hail Mary”, 30,7 millones de dólares.

3.“The Drama”, 14,4 millones de dólares.

4.“Hoppers”, 5,8 millones de dólares.

5.“Reminders of Him”, 2,2 millones de dólares.

6.“A Great Awakening”, 2,1 millones de dólares.

7.“They Will Kill You”, 1,9 millones de dólares.

8.“Dhurandhar The Revenge”, 1,9 millones de dólares.

9.“Ready or Not 2: Here I Come”, 1,8 millones de dólares.

10.“Scream 7”, 915.000 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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