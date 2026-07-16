“The Odyssey”: ¿70 mm? ¿IMAX? ¿Dolby? Nolan explica sus formatos favoritos

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra al director Christopher Nolan (en el centro) junto al director de fotografía Hoyte van Hoytema en el set de "The Odyssey". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP) AP

“The Odyssey” (“La Odisea”) es la culminación de ese sueño: es el primer largometraje filmado íntegramente en película IMAX.

Nolan se ha ido acercando a este logro durante muchos años, pero las cámaras simplemente eran demasiado ruidosas para usarlas en escenas con mucho diálogo. Tras “Oppenheimer”, el momento fue el adecuado para impulsar el desarrollo de un silenciador para la cámara al que llaman “the blimp”. La nueva cámara IMAX fue bautizada como The Keighley, en honor a los veteranos ejecutivos de IMAX Patricia y David Keighley. La película está dedicada a David, quien murió tres semanas después de terminar su trabajo en “The Odyssey”.

El nuevo sistema no estuvo exento de desafíos. Encajada en el “blimp”, la cámara pesaba 300 libras (136 kilos). Además, la película debía recargarse cada dos minutos y medio a tres minutos. Y tuvieron que establecer un sistema de espejos para que los actores pudieran verse entre sí alrededor de la gran cámara mientras filmaban una escena. Todo se hizo con el mismo objetivo: ofrecer a los espectadores “algo especial”, manifestó Nolan. “Buscan algo nuevo y emocionante, y eso es lo que intentamos ofrecer”.

Para el público, hay más de unas cuantas opciones para ver la película en salas de cine a partir del viernes. Pero puede resultar un poco abrumador intentar descifrar todos los formatos premium de gran tamaño disponibles, incluidos IMAX 70 mm, 70 mm, IMAX digital, 35 mm, Dolby Cinema y más.

Consciente de que incluso esas palabras pueden resultar abrumadoras y técnicas, Nolan, en una entrevista con The Associated Press en 2023, desglosó sus formatos favoritos, explicó por qué importa y hasta señaló dónde le gusta sentarse para que el público no sienta que necesita un título de escuela de cine antes de decidirse por una sala.

“Rara vez tienes la oportunidad de hablar realmente con los cinéfilos de manera directa sobre por qué te encanta un formato en particular y por qué, si pueden encontrar una pantalla IMAX para ver la película, eso es genial”, dijo Nolan. “De verdad es una gran manera de darles a las personas una experiencia que no pueden obtener en casa”.

La gran imagen

Las tres películas anteriores de Nolan, “Dunkirk” ("Dunkerque"), “Tenet” y “Oppenheimer”, se filmaron por completo en material de película de gran formato, es decir, una combinación de IMAX 65 mm y Panavision 65 mm (piense en David Lean/ “Lawrence of Arabia”), que luego se proyecta en 70 mm.

“La nitidez, la claridad y la profundidad de la imagen no tienen comparación”, dijo Nolan. “El titular, para mí, es que al filmar en película IMAX 70 mm, realmente haces que la pantalla desaparezca. Obtienes una sensación de 3D sin las gafas. Tienes una pantalla enorme y estás llenando la visión periférica del público. Los sumerges en el mundo de la película”.

Ha filmado con cámaras IMAX desde “The Dark Knight”, que abrió con una toma en IMAX 70 mm.

“Cada vez que proyectábamos eso, se escuchaba un jadeo”, dijo. “Es solo una toma desde un helicóptero. Pero el formato es verdaderamente impresionante. Y era realmente algo que nadie había visto antes”.

A nivel técnico, la resolución de la película IMAX es casi 10 veces mayor que la de un proyector de 35 mm y cada fotograma tiene unos 18.000 píxeles de resolución, frente a una pantalla HD doméstica que tiene 1.920 píxeles.

¿Por qué se filma en 65 mm y se proyecta en 70 mm?

La diferencia de 5 mm se remonta a cuando ese espacio extra en la película debía reservarse para la banda sonora. Con el sonido digital, eso es innecesario y es “puramente una mejora visual”, explicó Nolan.

¿Los distintos formatos influyen en cómo se filma la película?

A partir de “The Dark Knight”, desarrollaron un sistema al que llaman “center punching the action” para que no se pierda nada.

“Tenemos que planificar con mucho cuidado porque al filmar en película IMAX capturas mucha información”, señaló Nolan. “Tu película se va a traducir muy bien a todos los formatos porque estás obteniendo la máxima cantidad de información visual. Pero hay diferentes formas de pantalla, lo que llamamos relaciones de aspecto. Lo que tienes que planificar es cómo encuadras tus imágenes para que puedan presentarse en distintos cines con el mismo éxito”.

El director de fotografía Hoyte van Hoytema también está siempre atento a las “líneas de encuadre para los distintos cines” cuando mira a través de la cámara.

En las presentaciones más grandes, IMAX 1,43:1 (la enorme pantalla cuadrada), la pantalla prácticamente desaparece para el público. En otros formatos como 35 mm, digital y CinemaScope, se recortan la parte superior y la inferior.

“Desde un punto de vista creativo, lo que hemos encontrado a lo largo de los años es que no hay concesiones en la composición”, afirmó Nolan.

Los formatos de exhibición favoritos de Nolan

Para Nolan, la “mejor experiencia posible” son las funciones en película IMAX 70 mm.

Estas también están entre las más raras, ya que se exhiben solo en 32 salas en Estados Unidos y Canadá y, en el caso de ubicaciones populares como el AMC Universal CityWalk en Los Ángeles y el AMC Lincoln Square en Nueva York, están prácticamente agotadas por semanas. Otras sedes que muestran el formato incluyen el Cinemark 17, en Dallas; el Regal King of Prussia, cerca de Filadelfia; y el Esquire IMAX en Sacramento.

“La fascinación de IMAX para mí siempre fue que era lo mejor a lo que llegó la película de celuloide”, explicó Nolan. “La verdadera razón de su alta calidad es que es un negativo enorme. Es un rollo gigantesco de película que pasa por el proyector a cientos de millas por hora”.

También se están enviando copias en 70 mm (“una presentación fabulosa”, dijo Nolan) a salas de todo el mundo.

“Los dos formatos son, en cierto modo, diferentes y me encantan ambos”, añadió.

IMAX digital, láser y opciones PLF de los exhibidores

La gran mayoría de los cinéfilos en Norteamérica tendrá un acceso más fácil a las presentaciones digitales. Estas incluyen IMAX digital, que a veces puede significar una imagen proyectada con láser y otras veces implica una pantalla de formato retro, y lo que se llama “exhibitor PLF”, es decir, pantallas de gran formato y sistemas de proyección desarrollados por cadenas de cines individuales (como Regal RPX, Cinemark XD y Cineplex UltraAVX). En caso de duda, busque una “X” en el nombre.

Pero no se desanime: aun así se verá genial, según Nolan, cuyo equipo trabaja durante meses para digitalizar el elemento original en película para otros formatos y garantizar la mejor experiencia en cada pantalla.

“Esto es lo emocionante de filmar en película IMAX: cuando la escaneas para el formato digital, estás trabajando con la mejor imagen posible que podrías obtener, y eso se traduce de maravilla a los nuevos formatos de proyección, como los proyectores láser en muchas ubicaciones IMAX, las salas Dolby Cinema, que tienen un maravilloso proyector láser de alto contraste”, sostuvo Nolan.

Nolan dijo que el “impacto IMAX” en los últimos 20 a 30 años ha hecho que más cines presten más atención a la presentación, desde la proyección hasta el sonido, lo cual ha sido “genial para los cineastas”.

¿Cuáles son los mejores asientos?

Bueno, eso depende de la preferencia personal, pero aquí está dónde le gusta sentarse a Nolan.

“Cuando estoy en una sala con relación CinemaScope, me gusta estar justo cerca del frente, en el centro de la tercera fila”, explicó. “Cuando estoy en un estadio, IMAX 1,43:1, entonces en realidad me gusta estar un poco detrás de la línea central, justo en el medio. Así que, un poco más atrás”.

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Una versión de esta historia se publicó originalmente el 4 de junio de 2023. Se ha actualizado para reflejar el estreno de “The Odyssey” y las innovaciones tecnológicas que permitieron filmar toda la película en película IMAX.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP