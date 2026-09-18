Texans: Nico Collins se pierde el juego del domingo ante Bengals por lesión

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Collins se lesionó durante el entrenamiento del miércoles y no participó en las prácticas del jueves ni del viernes antes de que se determinara que no jugaría.

Tuvo siete recepciones para 75 yardas y un touchdown en la derrota de Houston ante Buffalo en el partido inaugural de la temporada.

Collins, que está en su sexta temporada, ha sumado al menos 1.000 yardas por recepción en cada una de las últimas tres temporadas.

Le preguntaron al coordinador ofensivo Nick Caley cómo se vería afectado el plan de juego de Houston si Collins no pudiera jugar el domingo, antes de que se confirmara su baja.

“Lo bueno de la ofensiva es que tenemos a muchos jugadores en los que confiamos. Diría esto: recorremos nuestras lecturas y el balón encuentra a los que están desmarcados. C.J. (Stroud) hace un buen trabajo distribuyendo el balón. Creo que lo vieron la semana pasada. Tenemos jugadores con mucha experiencia y que han jugado mucho fútbol americano, y lo abordaremos de esa manera”, dijo Caley.

Stroud completó pases con 11 jugadores distintos en el debut.

También quedaron descartados para los Texans el viernes el guardia titular Ed Ingram, que tiene una lesión en la ingle, el ala defensiva Jadeveon Clowney (rodilla) y el linebacker Jake Hummel (ingle). ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP