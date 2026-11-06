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Tesla anuncia que en 2027 reducirá producción de Cybertruck, que perdió atractivo para compradores

La producción del Cybertruck de Tesla, un vehículo eléctrico de acero inoxidable con un atractivo polarizante para los posibles compradores, se reducirá el próximo año.

ARCHIVO - Nuevas unidades Cybertruck de Tesla alineadas en las instalaciones de Starship de SpaceX en Starbase, Texas, el lunes 13 de octubre de 2025. (Foto AP/Eric Gay, archivo)
ARCHIVO - Nuevas unidades Cybertruck de Tesla alineadas en las instalaciones de Starship de SpaceX en Starbase, Texas, el lunes 13 de octubre de 2025. (Foto AP/Eric Gay, archivo) AP

“Tesla irá reduciendo la producción del Cybertruck en Gigafactory Texas hacia mediados del próximo año para hacer espacio para un aumento de la producción del Cybercab”, afirmó el director general Elon Musk en una publicación en redes sociales.

La planta de Texas es el único lugar donde se produce el Cybertruck.

Los Tesla, y el Cybertruck en particular por su perfil poco convencional, se convirtieron en un referente político a medida que Musk se alineó con el presidente estadounidense Donald Trump y algunas causas de derecha en medio de una creciente división política en Estados Unidos y Europa.

Las ventas europeas de vehículos Tesla se desplomaron un 49% en los dos primeros meses de 2025, aun cuando las ventas generales de vehículos eléctricos crecieron. El respaldo de Musk al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania en las elecciones nacionales provocó una condena generalizada.

El vehículo también estuvo aquejado por problemas de control de calidad, con un puñado de retiradas del mercado a los pocos meses de su debut.

Pese a la enorme expectativa, el Cybertruck nunca logró calar entre la mayoría de los compradores, y las ventas disminuyeron casi desde el momento en que llegó al mercado.

Aunque Tesla no desglosa las ventas de sus vehículos por modelo, Kelley Blue Book estimó que las ventas del Cybertruck cayeron un 48% de 2024 a 2025. De enero a septiembre de este año, las ventas bajaron un 28%, según Kelley Blue Book.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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