Termina el último caso en tribunales de la ONU por atrocidades en Yugoslavia y Ruanda

Fotografías de personas fallecidas en el genocidio ruandés expuestas en el centro conmemorativo del genocidio de Kigali, en Kigali, Ruanda, el 5 de abril de 2019. (Foto AP/Ben Curtis, Archivo) AP

La audiencia marcó “un hito verdaderamente histórico”, manifestó el juez presidente Iain Bonomy, al dar por concluidos formalmente los procedimientos relacionados con el presunto financiador del genocidio, Félicien Kabuga, quien murió el sábado.

Kabuga, de más de 90 años —su edad está en disputa— y con demencia severa, permaneció en el centro de detención de las Naciones Unidas en La Haya después de que en 2023 se determinó que no estaba en condiciones de ser juzgado, ya que ningún país estaba dispuesto a acogerlo, lo que prolongó el caso en su contra.

Que el caso Kabuga fuera el último procedimiento es “simbólico del estado de la justicia internacional”, que atraviesa un periodo de crisis, señaló Lucy Gaynor, historiadora de la Universidad de Ámsterdam.

Kabuga permaneció en un limbo legal después de que los médicos determinaron que era demasiado peligroso que realizara un viaje importante y, pese a los esfuerzos continuos del tribunal, ningún país le ofreció asilo.

Murió exactamente seis años después de que fue arrestado en las afueras de París en 2020, tras evadir su captura casi dos décadas.

El caso de Kabuga era el último procedimiento en curso en el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, el organismo administrado por la ONU que asumió los casos restantes del Tribunal Penal Internacional para Ruanda cuando cerró en 2015 y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia cuando se clausuró en 2017.

Los dos tribunales, cada uno establecido por orden del Consejo de Seguridad de la ONU a comienzos de la década de 1990, condenó a 155 personas por crímenes de atrocidad y allanó el camino para la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002.

Ubicada a poco más de 3 kilómetros (2 millas) del antiguo edificio de seguros que albergaba el mecanismo residual, la CPI se creó como un tribunal permanente y mundial para procesar los peores crímenes contra la humanidad y evitar la necesidad de crear tribunales ad hoc para cada conflicto.

La CPI ha sido objeto de sanciones por parte del presidente estadounidense Donald Trump, por impulsar investigaciones sobre funcionarios de Estados Unidos e Israel, países que no figuran entre los 125 Estados miembros del tribunal.

Varios países se han negado a detener al presidente ruso Vladímir Putin y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ambos con órdenes de arresto de la CPI, e Italia declinó entregar el año pasado a un caudillo de guerra libio, y en su lugar lo devolvió a Trípoli en un avión del gobierno.

Para los ruandeses, la muerte de Kabuga pone de relieve las deficiencias del proceso de rendición de cuentas. Agnes Mukamurenzi, sobreviviente del genocidio que conocía a Kabuga, dijo que él merecía una larga y dolorosa vida en detención. “Ojalá él hubiera vivido más tiempo en prisión para sentir el dolor. Durante el genocidio, desempeñó un papel clave que hizo que se perdieran muchas vidas inocentes”, expresó Mukamurenzi a The Associated Press.

La sesión de 12 minutos del miércoles se realizó en una sala de conferencias modificada, un piso por encima de la sala principal del tribunal, donde Ratko Mladic, el jefe militar conocido como el “Carnicero de Bosnia”, fue condenado por genocidio y el comandante croata Slobodan Praljak bebió veneno letal durante una audiencia de apelación.

El mecanismo residual desocupó la sala el año pasado, reduciéndose a un personal mínimo, y ahora enfrenta un futuro incierto. Su mandato concluye en junio y no existe un plan de transición para sus funciones restantes, incluida la supervisión de las condiciones de detención de las 41 personas que aún cumplen sus condenas.

Tampoco está claro qué ocurrirá con los millones de páginas de documentos y miles de elementos de prueba en los archivos del mecanismo, incluidos los diarios manuscritos de Mladic y copias del incendiario periódico Kangura, del que se acusaba a Kabuga de haber financiado.

En enero, Trump retiró a Estados Unidos de la organización, eliminando millones en apoyo financiero.

Al conocer la noticia de la muerte de Kabuga, el doctor Philibert Gakwenzire, jefe de IBUKA, la organización que representa a los sobrevivientes del genocidio de Ruanda de 1994, dijo que, aunque Kabuga murió sin ser juzgado, “la historia es el verdadero juez”.

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Ignatius Ssuuna contribuyó desde Kigali, Ruanda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP