americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

"Tengan fe", pide la madre de Vozinha antes del segundo partido de Cabo Verde en el Mundial

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — El domingo es el Día del Padre. Salvo, quizá, para el arquero de Cabo Verde, Vozinha.

El portero de Cabo Verde, Vozinha, saluda mientras sale de la cancha durante el reconocimiento previo al partido por el Grupo H del Mundial entre Cabo Verde y Uruguay, el sábado 20 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El portero de Cabo Verde, Vozinha, saluda mientras sale de la cancha durante el reconocimiento previo al partido por el Grupo H del Mundial entre Cabo Verde y Uruguay, el sábado 20 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

La historia más inspiradora del Mundial volverá al campo el domingo, cuando Cabo Verde se enfrente a Uruguay en el segundo partido de la fase de grupos para ambos equipos. Y Vozinha —cuyo nombre es Josimar José Évora Dias— tendrá a su madre en las gradas para ese encuentro, luego de no poder asistir al sorprendente empate ante España en la presentación de Cabo Verde por no tener visa.

Pero Ana Candida Evora ya está aquí, lo que hace que la historia de Cabo Verde sea aún mejor.

“Quiero agradecer a todos los aficionados, a todos los que ayudaron en el proceso, por el apoyo que le dieron al equipo, especialmente a Cabo Verde", dijo Evora el domingo en declaraciones difundidas por la FIFA. "Todos estamos alentando a Cabo Verde para que juegue bien, para que brille en la cancha. Los jugadores necesitan tener fe y todo saldrá bien.

“Mantengan la cabeza en alto, salgan a esa cancha, busquen un gol y lo harán de maravilla, mis muchachos. Un beso para ustedes, sean fuertes y valientes. ¡Tiburones Azules!”

Al equipo se le conoce comúnmente como “Tubarões Azuis” en portugués, lo que se traduce como Tiburones Azules.

Sus problemas con la visa —principalmente reunir el dinero necesario para obtenerla— se resolvieron después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, la FIFA, legisladores y la federación de fútbol de Cabo Verde combinaron esfuerzos y despejaron el camino para que Evora pudiera viajar a Miami. Llegó el viernes por la tarde luego de un viaje de más de 24 horas desde Cabo Verde y de inmediato se vio rodeada por funcionarios y voluntarios de la FIFA mientras avanzaba por el aeropuerto.

Vozinha tenía unos 50.000 seguidores en Instagram antes del Mundial. Para la mañana del domingo ya sumaba 14,9 millones, después de captar la atención deportiva del mundo al conducir a Cabo Verde a un empate sin goles ante España —uno de los favoritos para ganar el título.

Se volvió viral luego de ese partido contra España por sus comentarios entre lágrimas, en los que deseó que sus abuelos hubieran podido verlo jugar en el Mundial y que los problemas de visa de su madre se hubieran resuelto a tiempo para que ella estuviera allí. Eso desencadenó un esfuerzo inmediato por encontrar la manera de que Evora pudiera llegar a Estados Unidos para el torneo.

Y el empate, combinado con la historia de un arquero de 40 años y su mamá, puso la atención sobre la selección de Cabo Verde como nunca antes.

“Ha sido intenso”, comentó el delantero de Cabo Verde Garry Rodrigues. “Pero como somos profesionales, el partido (contra) España ya quedó en el pasado. ... Seguimos siendo humanos. Ver todo en internet ha sido muy intenso. Pero no podemos usar eso como excusa. Sabemos cuáles son nuestros objetivos. Sabemos cuáles son nuestras metas”.

___

El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Nadiem Amiri brinca tras anotar el primer gol de Alemania en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Los goles de Undav llevan a Alemania a la segunda ronda del Mundial al vencer 2-1 a Costa de Marfil

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter