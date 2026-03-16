Temporada de premios termina con llamados en los Oscar a la paz en Gaza

Nadim Cheikhrouha llega a los Premios Óscar el domingo 15 de marzo de 2026, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP

La presencia de pines con las frases “BE GOOD” (se bueno) e “ICE OUT” (ICE fuera) en los Premios de la Academia palideció en comparación con los Grammy del mes pasado. Pero quienes sí llevaron prendas de protesta aprovecharon la alfombra roja del domingo para también abogar por la liberación palestina y un alto el fuego en medio de la frágil situación en Gaza, sumándose al creciente activismo impulsado por artistas en las galas de premios del entretenimiento.

“No a la guerra y Palestina libre”, dijo el actor español Javier Bardem sobre el escenario, antes de presentar el premio a mejor película internacional. Llevaba un parche que decía “No a la guerra”, el mismo lema antibélico que lució para protestar contra la guerra de Irak hace más de dos décadas.

La temporada de premios de Hollywood llegó a su fin con los Oscar, pero los organizadores políticos sugirieron que las celebridades encontraron más su voz política en este ciclo que en años recientes. Jess Morales Rocketto, directora ejecutiva de Maremoto, cuyo grupo de defensa de los latinos estuvo detrás de los pines sobre inmigración que debutaron en los Globos de Oro, lo calificó como un “regreso a la forma” del compromiso político de los artistas.

Atribuyó ese impulso a los comentarios de Mark Ruffalo en la alfombra roja de los Globos de Oro en enero. El actor, que suele expresarse con franqueza, le dijo a Entertainment Tonight que “por mucho que me encante todo esto”, le resultaba difícil fingir “como si no estuviera pasando esta locura”.

“Creo que conectamos con algo desde el principio: que este es un momento para tomar postura y dejar claro dónde estás en este momento de la historia”, dijo Morales Rocketto antes de los Oscar del domingo.

El domingo, asistentes que representaban a “Sawt Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”) llevaron un nuevo pin rojo de “Artists4Ceasefire” (Artistas por el cese al fuego). El docudrama, que sigue los esfuerzos por rescatar a una niña palestina asesinada en Gaza, fue nominado a mejor película internacional.

Los ataques israelíes han matado a cientos de palestinos a pesar de que entró en vigor en octubre una tregua negociada por Estados Unidos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

“Nuestras luchas están conectadas. También lo está nuestra liberación. Y nos sentimos muy, muy honrados de estar aquí esta noche”, dijo Saja Kilani, una de las estrellas de la película a The Associated Press en la alfombra roja.

El contenido de la ceremonia del domingo resultó más político que en años anteriores, aunque careció de referencias directas a la guerra en Irán y a otros asuntos globales. El director de “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"), Paul Thomas Anderson, comentó que escribió el drama político para sus hijas, como una disculpa por el “desorden doméstico que dejamos en este mundo que les estamos entregando”.

El presentador Conan O’Brien hizo chistes a costa del sistema de salud de Estados Unidos y de Kid Rock, al referirse al espectáculo alternativo del medio tiempo del Super Bowl de la organización conservadora Turning Point USA.

En un raro momento de sinceridad, O’Brien dijo que los Oscar resuenan especialmente en “momentos como estos”, aludiendo de manera amplia a las muchas crisis distintas en el mundo.

“Esta noche rendimos homenaje no solo al cine, sino a los ideales del arte global, la colaboración, la paciencia, la resiliencia y esa cualidad hoy más rara que todas: el optimismo”, dijo.

La categoría de mejor documental, cuyos nominados suelen contener mensajes políticos más explícitos, aportó más comentario social. David Borenstein, uno de los directores de “Mr. Nobody Against Putin” ("Mr. Nobody contra Putin"), expresó que el documental trata sobre “cómo pierdes tu país”.

Eso ocurre mediante “innumerables pequeños actos de complicidad”, como “cuando un gobierno asesina a personas en las calles de nuestras principales ciudades” o cuando “los oligarcas se apoderan de los medios”, explicó Borenstein.

“Todos enfrentamos una elección moral, pero por suerte, incluso un don nadie es más poderoso de lo que crees”, señaló

Otros grupos de defensa aprovecharon el revuelo del espectáculo para llamar la atención sobre sus causas. En rechazo a la complacencia de los medios corporativos, Free Press desplegó una valla publicitaria móvil que dio vueltas alrededor del Teatro Dolby para protestar por la probable adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

Morales Rocketto reconoció que ningún pin, por sí solo, creará el cambio sistémico en la política migratoria de Estados Unidos que ella busca. Pero comparó cada acción individual con “gotitas” en el “océano gigantesco que estamos tratando de mover”.

“Esto solo ocurre si las estrellas dicen que sí, si deciden usar su plataforma, si deciden que quieren hacer declaraciones que vayan más allá de: ‘¿Qué estoy usando?’”, señaló. “No doy eso por sentado. Es un gran paso que la gente diga eso”.

FUENTE: AP