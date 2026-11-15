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TD de 74 y 66 yardas de McCaffrey y uno de 70 de Samuel ayudan a 49ers a vencer 46-40 a Cowboys

ARLINGTON, Texas (AP) — Brock Purdy lanzó pases de touchdown de 74 y 66 yardas a Christian McCaffrey, Deebo Samuel corrió 70 yardas para anotar en una jugada de engaño por el reverso y los 49ers de San Francisco vencieron el domingo por 46-40 a los Cowboys de Dallas.

El corredor de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey (23), celebra tras anotar un touchdown contra los Cowboys de Dallas durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Arlington, Texas, el domingo 15 de noviembre de 2026. (Foto AP/Julio Cortez)
El corredor de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey (23), celebra tras anotar un touchdown contra los Cowboys de Dallas durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Arlington, Texas, el domingo 15 de noviembre de 2026. (Foto AP/Julio Cortez) AP

Los Cowboys habían recortado una desventaja de 19 puntos a seis en los últimos cuatro minutos cuando McCaffrey se despegó del cazamariscales por el borde Von Miller en tercera oportunidad, atrapó un pase por el centro y esprintó sin ser tocado hasta la zona de anotación por segunda vez. Esa jugada de 66 yardas sentenció el partido.

Los 49ers, que jugaron como visitantes ante una multitud de 93.715 aficionados con entradas agotadas y con muchos seguidores del “clan rojo” en las gradas, mejoraron a 8-1 por segunda vez en los últimos 15 años, uniéndose al equipo de 2019 que llegó al Super Bowl.

Dak Prescott igualó su máximo de carrera con cinco pases de TD, y George Pickens atrapó tres —también la mayor cifra de su carrera— para los Cowboys (4-6), que volvieron a quedarse cortos en su intento de ganar partidos consecutivos bajo el entrenador de segundo año Brian Schottenheimer.

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FUENTE: AP

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