americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Taylor Ward impulsa la carrera de la ventaja y Marineros sacan triunfo 8-4 ante Angelinos

SEATTLE (AP) — Taylor Ward puso a Seattle al frente con un sencillo de dos carreras como bateador emergente en la séptima entrada; J.P. Crawford siguió con un jonrón de dos carreras y los Marineros de Seattle vencieron el sábado 8-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

Michael Arroyo de los Marineros de Seattle es felicitado en el dugout tras anotar con el sencillo de dos carreras de Taylor Ward en la séptima entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Michael Arroyo de los Marineros de Seattle es felicitado en el dugout tras anotar con el sencillo de dos carreras de Taylor Ward en la séptima entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

El zurdo de los Marineros, Kade Anderson, lanzó 3 entradas y un tercio sin permitir carreras, pero salió en la cuarta después de ser golpeado en el brazo izquierdo con una línea de 104 mph conectada por Christian Moore. Michael Rucker entró al relevo. Los Marineros informaron que Anderson sufrió una contusión en el antebrazo izquierdo.

Ward, quien ha tenido dificultades desde que se unió a los Marineros procedente de Baltimore en la fecha límite de cambios, impulsó a Cole Young y al colombiano Michael Arroyo con su hit ante el zurdo de los Angelinos Mitch Farris (1-4).

Crawford envió el siguiente lanzamiento de Farris a las gradas del jardín derecho.

Los Angels empataron el juego con cuatro carreras en la sexta. Bryce Teodosio remolcó dos con un sencillo ante el relevista dominicano Jose Ferrer; Wade Meckler anotó desde tercera con un toque de sacrificio de Tyler Heineman, y Jose Siri igualó con un rodado a la tercera base que permitió anotar a Teodosio.

En la novena entrada, Josh Naylor recibió una base por bolas y se robó la segunda base, convirtiéndose en el primer primera base desde George Sisler en 1920-1922 en registrar temporadas consecutivas de 30 robos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses
ULTIMA HORA

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter