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Taylor Moton se perderá el inicio de temporada con los Panthers por un coágulo en el pulmón

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El tackle derecho de los Panthers de Carolina, Taylor Moton, se perderá el inicio de la temporada regular después de que el mes pasado le diagnosticaran un coágulo en el pulmón.

ARCHIVO - Foto del 3 de enero del 2026, el tackle ofensivo de los Panthers de Carolina Taylor Moton bloquea en el encuentro ante los Buccaneers de Tampa Bay. (AP Foto/Peter Joneleit, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 3 de enero del 2026, el tackle ofensivo de los Panthers de Carolina Taylor Moton bloquea en el encuentro ante los Buccaneers de Tampa Bay. (AP Foto/Peter Joneleit, Archivo) AP

Los Panthers anunciaron que Moton y el esquinero Jaycee Horn serán incluidos en la lista de reserva/lesión no relacionada con el fútbol el martes, un día antes del inicio del campamento de entrenamiento. Horn está fuera de acción después de cortarse el pie mientras corría y que necesitó puntos de sutura. Los Panthers prevén que Horn regrese temprano en el campamento.

A Moton le recetaron anticoagulantes tras el diagnóstico y está siendo supervisado por el personal médico del equipo. Se espera que regrese en algún momento durante la temporada regular.

Moton, de 31 años, ha disputado 145 partidos —128 como titular— desde que fue seleccionado en la segunda ronda por los Panthers en 2017.

Carolina incorporó al tackle izquierdo Rasheed Walker mediante la agencia libre como reemplazo temporal del tackle izquierdo Ickey Ekwonu, quien se rompió el tendón rotuliano de la rodilla derecha durante una derrota en playoffs ante Rams de Los Ángeles.

Los Panthers también seleccionaron en la primera ronda al tackle de Georgia Monroe Freeling.

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