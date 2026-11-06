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Tatum anota 34 y Celtics aplastan 119-80 a Hornets en la Copa NBA

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Jayson Tatum anotó 34 puntos, repartió nueve asistencias y capturó ocho rebotes; Derrick White sumó 18 unidades, y los Celtics de Boston aplastaron el viernes 119-80 a los Hornets de Charlotte para lograr su séptima victoria en ocho partidos.

Jayson Tatum, alero de los Celtics de Boston, sonríe durante el encuentro ante los Hornets de Charlotte, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/Nell Redmond)
Jayson Tatum, alero de los Celtics de Boston, sonríe durante el encuentro ante los Hornets de Charlotte, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Boston encestó 17 de 31 triples en la primera mitad para construir una ventaja de 31 puntos y mejoró a un registro de 2-0 en la Copa NBA. Los Hornets cayeron a 0-2.

Naz Reid anotó 14 puntos por Charlotte, que ha perdido seis duelos seguidos desde que el entrenador Charles Lee envió al banquillo a Reid —la mayor incorporación del equipo para esta campaña—, en la segunda mitad de un partido contra los Pistons de Detroit porque no cumplió con los “estándares del equipo”.

Este compromiso se definió temprano.

Tatum explotó con 18 puntos en el primer cuarto, al embocar tres triples, y White agregó 10 mientras los Celtics se escapaban a una ventaja de 40-20. Boston metió 9 de 17 triples en el primer periodo.

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FUENTE: AP

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