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Tatum anota 32 y Celtics hacen historia para la franquicia en paliza 131-94 a Mavericks

BOSTON (AP) — Jayson Tatum anotó 32 puntos en 30 minutos el domingo por la noche en la que los Celtics de Boston establecieron un récord de la franquicia por su ventaja al final del primer periodo inicial, camino a una victoria por 131-94 sobre los Mavericks de Dallas.

El delantero de los Celtics de Boston, Jayson Tatum (0), salta para anotar durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Mavericks de Dallas, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell)
El delantero de los Celtics de Boston, Jayson Tatum (0), salta para anotar durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Mavericks de Dallas, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell) AP

Derrick White sumó 16 puntos y Jordan Walsh 11 para ayudar a Boston a lograr su sexta victoria consecutiva y a ganar por 11ª vez en 12 partidos.

Tatum consiguió 21 de sus puntos en el tercer cuarto, al encestar 6 de 9 tiros y convertir cuatro triples. Anotó 13 puntos seguidos para cerrar el periodo.

Boston retiró a sus titulares después de eso, pero aun así amplió la ventaja a 41 en el último cuarto.

Con cuatro días de descanso, los Celtics arrancaron a toda velocidad para tomar una ventaja de 24-4, con White y Walsh responsables de 19 de esos puntos. La diferencia se disparó a 42-9 al final del primer cuarto; esos 33 puntos representaron la mayor ventaja en un primer cuarto en la historia de la franquicia.

Zaccharie Risacher anotó 18 puntos por Dallas, que perdió por tercera vez consecutiva y por quinta vez en ocho partidos. Cooper Flagg añadió 17 puntos y repartió cuatro asistencias, pero tuvo apenas 5 de 15 en tiros de campo, con tres pérdidas.

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