Tasas hipotecarias en EEUU bajan por tercera semana consecutiva

La hipoteca promedio a 30 años con tasa fija descendió a 7,18% desde 7,24% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedio era de 6,22%.

Las hipotecas a 15 años con tasa fija, buscadas por prestatarios que buscan refinanciar sus deudas, también volvieron a bajar esta semana. Esa tasa promedio cayó a 6,57% desde 6,60% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,50%.

Las tasas hipotecarias más bajas alivian parte de la presión sobre los particulares que enfrentan mayores costos de endeudamiento para comprar una vivienda.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía, entre otros factores. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

Las tasas hipotecarias habían estado subiendo desde finales de febrero, cuando comenzó la guerra de Estados Unidos con Irán, lo que elevó el precio del petróleo e impulsó la inflación. El repunte de las tasas también reflejó una mayor volatilidad en el mercado de bonos, que llevó a rendimientos más altos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha estado bajando durante el último mes, después de subir a su nivel más alto desde 2002. Eso ha hecho bajar la tasa promedio de una hipoteca a 30 años tras alcanzar 7,4% el mes pasado, su nivel más alto en casi tres años.

El rendimiento se ubicaba en 4,84% al mediodía del jueves en el mercado de bonos, su nivel más bajo desde principios de septiembre. Había subido a más de 5,30% a comienzos de octubre y sigue muy por encima de su nivel de 3,97% de antes de la guerra con Irán.

Las ventas de viviendas en Estados Unidos siguen estancadas principalmente debido a las elevadas tasas hipotecarias, que pueden sumar cientos de dólares al mes para los prestatarios, lo que limita su poder adquisitivo y lleva a muchos a posponer la compra de una vivienda.

A finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años bajó brevemente a 5,98%, su nivel más bajo desde finales de 2022. El aumento de las tasas desde entonces ha añadido aproximadamente entre 300 y 350 dólares al costo mensual para un prestatario que financia un préstamo hipotecario de 400.000 dólares.

Según sus ingresos, crédito y otros factores, un prestatario podría calificar para una tasa a 30 años por debajo o por encima del promedio actual.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos estuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP