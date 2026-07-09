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Tasas hipotecarias en EEUU aumentan nuevamente y rozan el 6,5%,

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos se acercó esta semana a 6,5%, lo que elevó los costos de endeudamiento para los posibles compradores de vivienda.

ARCHIVO – Un letrero de venta de propiedad, el martes 6 de enero de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
ARCHIVO – Un letrero de venta de propiedad, el martes 6 de enero de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años subió a 6,49% con respecto al 6,43% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedio era de 6,72%.

Cuando suben las tasas hipotecarias, pueden añadir cientos de dólares al mes a los costos de los prestatarios, lo que reduce su poder adquisitivo.

Las tasas hipotecarias se han mantenido elevadas después de que la tasa promedio de un crédito a 30 años bajara brevemente por debajo de 6% en febrero por primera vez desde finales de 2022. Luego, en mayo, alcanzó su nivel más alto en nueve meses. El aumento de las tasas hipotecarias ha pesado sobre las ventas de viviendas este año.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, que a menudo buscan los prestatarios que refinancian un préstamo hipotecario, también subieron esta semana. Esa tasa promedio aumentó a 5,82%, por encima del 5,79% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,86%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influidas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los créditos hipotecarios.

Las expectativas de una mayor inflación, en medio del aumento de los precios del crudo, han empujado al alza los rendimientos de los bonos a largo plazo en comparación con los que ofrecían antes de que comenzara la guerra con Irán a finales de febrero, lo que ha hecho que las tasas hipotecarias tiendan a subir.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,55% al mediodía del jueves en el mercado de bonos, por encima del 4,49% de hace una semana. A finales de febrero era de apenas 3,97%, antes de que estallara la guerra.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años ahora volvió a donde estaba hace dos semanas, lo que refleja el movimiento al alza de los rendimientos de los bonos tras el colapso del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

“Las tasas hipotecarias parecían estar listas para retroceder en las últimas semanas, pero el deterioro de la situación en Irán las ha puesto nuevamente en una trayectoria ascendente”, señaló Joel Berner, economista sénior de Realtor.com.

Agregó que la tasa promedio de 6,43% de la semana pasada para un crédito hipotecario a 30 años podría ser un punto bajo “por algún tiempo, especialmente si las tensiones en Oriente Medio continúan su resurgimiento”.

Aunque las tasas promedio de las hipotecas a largo plazo siguen siendo más bajas que a esta altura del año pasado, la incertidumbre sobre su trayectoria en medio de la guerra con Irán ha mantenido al margen a muchos posibles compradores de vivienda.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos disminuyeron en los primeros tres meses del año en comparación con el año anterior, lo que prolongó una caída del mercado inmobiliario a nivel nacional que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir con respecto a los mínimos alcanzados en la era de la pandemia.

Durante la primera mitad de este año, las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos, ajustadas estacionalmente, aumentaron apenas 0,7% en comparación con el mismo período de 2025, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Aun así, las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos continúan rondando un ritmo anual de 4 millones, muy por debajo de la norma histórica, que está más cerca de 5,2 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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