americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

TAS fija para fines de noviembre falló por la apelación de Senegal por la Copa Africana en Marruecos

LAUSANA, Suiza (AP) — El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó que se espera que el fallo sobre la apelación que presentó Senegal contra la decisión de otorgar la Copa Africana de Naciones a Marruecos esté listo para finales de noviembre.

ARCHIVO - Foto del 18 de enero del 2026, Sadio Mane de Senegal pelea por el balón con Neil El Aynaoui de Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones. (AP Foto/Themba Hadebe, File)
ARCHIVO - Foto del 18 de enero del 2026, Sadio Mane de Senegal pelea por el balón con Neil El Aynaoui de Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones. (AP Foto/Themba Hadebe, File) AP

Senegal impugnó en marzo un fallo de apelación de la Confederación Africana de Fútbol que sacudió al mundo del fútbol al revertir una victoria 1-0 de Senegal lograda en el terreno de juego y convertirla en un triunfo 3-0 para Marruecos por incomparecencia.

Senegal venció al país anfitrión de la Copa Africana de Naciones en la final en enero después de que el partido se detuvo 15 minutos. El equipo de Senegal abandonó el campo para protestar porque se le concedió a Marruecos un penal en el último minuto del tiempo reglamentario.

El árbitro finalmente permitió que el partido se reanudara, el penal de Marruecos fue atajado y Senegal ganó con el único gol en el tiempo extra.

Las Reglas de Juego del fútbol establecen que las decisiones del árbitro son definitivas.

Se celebró una audiencia a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana el 8 de octubre y el tribunal indicó que un panel ha comenzado sus deliberaciones.

“Los árbitros del TAS han decidido emitir un fallo completo que incluye fundamentos jurídicos, conocido como un Laudo del TAS”, señaló. “Este proceso requerirá varias semanas, y se espera el Laudo del TAS a finales de noviembre de 2026”.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

COLAPSO EN PINAR DEL RÍO: más de 90 horas sin luz y una grave crisis de agua potable por siete averías

COLAPSO EN PINAR DEL RÍO: más de 90 horas sin luz y una grave crisis de agua potable por siete averías

CAOS EN FRANCIA: 855 detenidos tras violentas protestas, saqueos e incendios en París y otras ciudades

CAOS EN FRANCIA: 855 detenidos tras violentas protestas, saqueos e incendios en París y otras ciudades

TRAGEDIA EN ECUADOR: sacerdote muere aplastado por una cruz gigante durante una misa en vivo en Guayaquil

TRAGEDIA EN ECUADOR: sacerdote muere aplastado por una cruz gigante durante una misa en vivo en Guayaquil

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter