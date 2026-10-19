TAS fija para fines de noviembre falló por la apelación de Senegal por la Copa Africana en Marruecos

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ARCHIVO - Foto del 18 de enero del 2026, Sadio Mane de Senegal pelea por el balón con Neil El Aynaoui de Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones. (AP Foto/Themba Hadebe, File) AP

Senegal impugnó en marzo un fallo de apelación de la Confederación Africana de Fútbol que sacudió al mundo del fútbol al revertir una victoria 1-0 de Senegal lograda en el terreno de juego y convertirla en un triunfo 3-0 para Marruecos por incomparecencia.

Senegal venció al país anfitrión de la Copa Africana de Naciones en la final en enero después de que el partido se detuvo 15 minutos. El equipo de Senegal abandonó el campo para protestar porque se le concedió a Marruecos un penal en el último minuto del tiempo reglamentario.

El árbitro finalmente permitió que el partido se reanudara, el penal de Marruecos fue atajado y Senegal ganó con el único gol en el tiempo extra.

Las Reglas de Juego del fútbol establecen que las decisiones del árbitro son definitivas.

Se celebró una audiencia a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana el 8 de octubre y el tribunal indicó que un panel ha comenzado sus deliberaciones.

“Los árbitros del TAS han decidido emitir un fallo completo que incluye fundamentos jurídicos, conocido como un Laudo del TAS”, señaló. “Este proceso requerirá varias semanas, y se espera el Laudo del TAS a finales de noviembre de 2026”.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP