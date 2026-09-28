Tarjetas rojas por tirones de pelo empañan partido de CONCACAF: Antigua y Barbuda gana 5-0

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Scipio ingresó desde el banquillo de Anguila durante la segunda mitad de un partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF el fin de semana, con su selección abajo 5-0 ante Antigua y Barbuda.

Tres minutos después de entrar, Keon Greene se convirtió en el primer jugador de Antigua y Barbuda expulsado por tirarle del cabello, después de que Scipio le quitara el balón.

Scipio, cuyas rastas son tan largas que tiene que llevarlas sujetas a la espalda durante los partidos, volvió a ser derribado al suelo en el tiempo añadido cuando Shalon Knight le agarró el cabello y recibió una tarjeta roja.

Pese a terminar con nueve hombres, Antigua y Barbuda no encajó ningún gol y ganó 5-0.

Anguila es la segunda peor ubicada de 211 selecciones en el ranking de la FIFA, mientras que Antigua y Barbuda ocupa el puesto 163.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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