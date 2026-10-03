Tarik Skubal listo para su primera apertura en los playoffs en casa con los Dodgers

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles Tarik Skubal habla en conferencia de prensa antes de que inicie la serie divisional de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta el viernes 2 de octubre del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Y es que el zurdo de 29 años abrirá por primera vez en su carrera un partido de postemporada en casa. Sus primeras seis aperturas de playoffs con los Tigres de Detroit en 2024 y 2025 fueron todas como visitante.

“Estoy emocionado por la oportunidad de lanzar frente a los aficionados", indicó Skubal. “Estoy emocionado de que nos ovacionarán. Creo que va a ser muy divertido con este ambiente. Ojalá todos estén bebiendo mucha agua y manteniéndose hidratados. Va a hacer mucho calor”.

Los Ángeles está bajo una advertencia de calor extremo que se espera que se prolongue hasta finales de la próxima semana. Se pronostica que la máxima del sábado alcance los 38 grados Celsius (100 F) en una época del año en la que la temperatura promedio es de 27 Celsius (81 F).

Skubal fue elegido como abridor del juego 1 por encima del Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2025, Yoshinobu Yamamato. Los Bravos aún no habían anunciado a un abridor.

El mánager Dave Roberts le informó a Skubal el domingo pasado, después de su última apertura de la temporada regular en San Francisco, que recibiría la pelota para el inicio de la SDLN.

“No siempre me toca dar buenos mensajes, y ese fue uno bueno”, reconoció Roberts. “Con este club es fácil pensar que Yoshi sería el abridor del Juego 1, absolutamente. Así que Tarik fue muy respetuoso con Yoshinobu, pero tenemos nuestras razones para hacer las cosas, y todos estos muchachos están totalmente comprometidos con lo que decidamos”.

En Detroit, Skubal tuvo un récord de postemporada de 2-1, con una efectividad de 2.04 y 56 ponches.

Los Dodgers adquirieron a Skubal de los Tigres justo antes de la fecha límite en agosto a cambio de tres prospectos. Esta temporada tiene un salario récord de 32 millones de dólares, obtenido mediante arbitraje cuando aún estaba con Detroit. Será agente libre sin restricciones después de la postemporada.

Fue recibido cálidamente por los aficionados de los Dodgers en su debut en casa el 10 de agosto.

“Mi primera apertura aquí fue realmente especial para mí. La ovación que recibí... ni siquiera me sentía tan bien, y aun así, recibir esa reacción y ese tipo de interacción con los aficionados, me han acogido”, dijo Skubal. “Lo aprecio mucho”.

Ha pasado los últimos dos meses conociendo a los receptores y relacionándose con sus nuevos compañeros.

“Simplemente sentirme más cómodo, como más a gusto conmigo mismo”, añadió. “Creo que eso importa y esas cosas llevan tiempo, especialmente cuando haces una transición grande a mitad de temporada. Me siento confiado con dónde estoy”.

La llegada de Skubal hizo que el resto del béisbol refunfuñara, al considerar que los Dodgers —bicampeones defensores de la Serie Mundial— estaban arruinando el deporte con su enorme nómina y su abundancia de talento, encabezada por la superestrella de doble función Shohei Ohtani.

“De arriba abajo, están muy alineados con la idea de ganar campeonatos”, comentó Skubal. “Todo el mundo tiene un objetivo claro. Yo encajo perfectamente en eso. Todo lo que intento hacer es ganar tantos partidos de béisbol como pueda. Estoy emocionado de empezar a hacerlo en octubre”.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP