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Tampa Bay vence 2-0 a Filadelfia y evita su tercer intento seguido de asegurar comodín

FILADELFIA (AP) — Freddy Peralta lanzó hasta la sexta entrada para ayudar a Tampa Bay a impedir que Filadelfia tuviera una tercera oportunidad consecutiva de asegurar un puesto de comodín, mientras los Rays, campeones del Este de la Liga Americana, vencieron 2-0 a los Filis la noche del viernes.

Chandler Simpson, de los Rays de Tampa Bay, reacciona después de que una batazo de faul le golpeara en la pierna en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Laurence Kesterson)
Chandler Simpson, de los Rays de Tampa Bay, reacciona después de que una batazo de faul le golpeara en la pierna en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Laurence Kesterson) AP

Los Filis llegaron liderando a Arizona por dos juegos en la lucha por un comodín de la Liga Nacional, con tres por disputar. Filadelfia habría asegurado su quinta clasificación consecutiva a los playoffs con una victoria ante los Rays y una derrota de Arizona frente a San Diego.

En cambio, los Filis sufrieron su tercera derrota seguida y aplazaron un posible festejo, al menos hasta el sábado, cuando disputarán un juego de bullpen contra los Rays.

Jonny DeLuca conectó un sencillo productor en la primera entrada y Nick Fortes pegó un jonrón en la segunda para respaldar a Peralta (10-11), mientras los Rays se ponen a punto para los playoffs. Los Rays tienen la ventaja de local en la Serie Divisional de la Liga Americana y también la tendrían si llegan a la Serie de Campeonato.

Tampa Bay se llevó un susto cuando el jardinero izquierdo Chandler Simpson, bateador de .300, se golpeó el pie derecho con una bola de foul. Estaba adolorido, pero terminó el turno al bate y se ponchó.

Peralta ponchó a cuatro y permitió cuatro hits en 5 1/3 entradas. Bryan Baker lanzó una novena entrada sin carreras para su 41er salvamento.

Por el momento, Tampa Bay ha cedido su condición de local. Grandes Ligas trasladó el cierre de una serie de temporada regular entre los Medias Rojas y los Cachorros de Chicago de Fenway Park a Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida, debido a la amenaza de tormentas durante el fin de semana en el área de Boston.

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