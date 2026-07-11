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Taiwán y el este de China se preparan para el tifón Bavi mientras azota el sur de Japón

TAIPEI, Taiwán (AP) — El tifón Bavi ha traído fuertes vientos y lluvia a las islas del sur de Japón, mientras Taiwán y el este de China se preparan para la poderosa tormenta con evacuaciones y alertas máximas.

En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, un agente de seguridad acordona la zona costera ante la inminente llegada del tifón Bavi a la ciudad de Shitang, el viernes 10 de julio de 2026, en Wenling, provincia de Zhejiang, en el este de China. (Xu Yu/Agencia de Noticias Xinhua vía AP)
En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, un agente de seguridad acordona la zona costera ante la inminente llegada del tifón Bavi a la ciudad de Shitang, el viernes 10 de julio de 2026, en Wenling, provincia de Zhejiang, en el este de China. (Xu Yu/Agencia de Noticias Xinhua vía AP) AP

Con vientos máximos sostenidos de 144 km/h (89 mph) cerca de su centro, se pronostica que el tifón pase al norte de Taiwán el sábado, según la Administración Meteorológica Central de Taiwán. Se prevé que se desplace hacia Zhejiang, en el este de China, y que, de acuerdo con el Centro Meteorológico Nacional de ese país, toque tierra en las primeras horas del domingo.

En las islas del sur de Japón, en la prefectura de Okinawa, las autoridades locales han advertido sobre oleaje elevado, vientos fuertes y marejadas, con más de 200 vuelos cancelados en toda la región, según la emisora pública japonesa NHK. Fuertes vientos y lluvia han azotado varias islas, incluida Ishigaki.

A las 8 de la mañana del sábado, el Comando Central de Operaciones de Emergencia de Taiwán había registrado al menos 36 heridos por el tifón Bavi. Muchos se lesionaron mientras conducían motocicletas bajo la lluvia y los vientos en carreteras resbaladizas.

Un total de 14.210 personas habían sido evacuadas en toda la isla hasta el sábado en la mañana, incluidas personas del condado oriental de Hualien y de la ciudad central de Taichung. Las escuelas y oficinas en la mayor parte de Taiwán suspendieron actividades ese día.

En el sureste de China, las ciudades cercanas a la costa se están preparando para los impactos del tifón. En la ciudad de Ningde, en la provincia de Fujian, más de 3.700 personas habían sido reubicadas desde zonas costeras de alto riesgo hasta la noche del viernes, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Las autoridades de Fujian han puesto en alerta a más de 17.000 rescatistas.

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió una alerta naranja por tifón, la segunda más alta en una escala de cuatro niveles, y se suspendieron las labores en muchas escuelas y servicios de transbordador. Se han cancelado cientos de vuelos y se han detenido algunos servicios ferroviarios de alta velocidad.

El centro también emitió el sábado la primera alerta roja por tormentas del año, según la emisora estatal CCTV.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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