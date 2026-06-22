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Taiwán inicia unas maniobras militares de 5 días con tanques patrullando calles

TAIPÉI, Taiwán (AP) — Taiwán inició el lunes unas maniobras militares de cinco días destinadas a reforzar la preparación de combate de la isla en caso de un ataque militar chino.

En la ciudad de Taoyuan, donde se encuentra el mayor aeropuerto internacional de la isla, tanques circularon por calles y autopistas, según mostraron videos y fotos del ejercicio, mientras vehículos blindados de la 269ª Brigada de Infantería del Ejército realizaban patrullas de preparación de combate por la mañana.

Los Ejercicios de Preparación Inmediata para el Combate tienen como objetivo poner a prueba con qué rapidez pueden desplegarse las unidades militares, especialmente ante una posible escalada repentina de la guerra china en la “zona gris”. Las tácticas de zona gris se refieren a una serie de tácticas agresivas que van desde patrullajes de buques de la armada hasta vuelos de drones, pero que no llegan al combate directo.

El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que los ejercicios, anunciados el domingo por la tarde, buscan ser realistas, con énfasis en “en tiempo real, con fuego real y en el lugar”.

Según la Agencia Central de Noticias, un medio semioficial de Taiwán, estos ejercicios están diseñados para simular lo que ocurriría antes de que las fuerzas enemigas emplearan sus barcos. La serie de ejercicios también podría incluir en el futuro algunos improvisados, incluidas respuestas en tiempo real a maniobras militares chinas.

El Ejército Popular de Liberación de China envió 23 aeronaves hacia Taiwán desde el domingo hasta la mañana del lunes, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Taiwán. Ese despliegue estuvo acompañado por siete buques de la Armada y otros cinco barcos del gobierno chino. China envía aviones de guerra, drones y buques militares hacia la isla a diario.

Taiwán realiza con regularidad maniobras de preparación de combate mientras busca reforzar sus capacidades de defensa en medio de la presión militar constante de China, que reclama la isla autogobernada como parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para ponerla bajo su control. A principios de junio, Taiwán disparó cohetes en dirección a China por primera vez como parte de un ejercicio militar.

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Wu informó desde Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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