Tailandia y Camboya inician proceso de conciliación de la UN por reclamos marítimos en disputa

El ministro tailandés de Exteriores Sihasak Phuangketkeow, en el centro, se prepara para asistir a la primera reunión de una comisión de conciliación entre Tailandia y Camboya dentro de la Convención de Naciones Unidas de la Ley del Mar, en Singapur el martes el 15 de septiembre de 2026. (Ministerio tailandés de Exteriores via AP) AP

Lo que está en juego es un territorio reclamado por ambos y que se cree contiene grandes cantidades explotables de gas natural y otros hidrocarburos.

La decisión de llevar el asunto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o UNCLOS por sus siglas en inglés, fue impulsada por Camboya en junio después de que Tailandia diera por terminado un memorando de entendimiento de 25 años destinado a resolver reclamaciones marítimas superpuestas.

La decisión de Tailandia de revocar el acuerdo se produjo de manera unilateral tras un fuerte deterioro de las relaciones y combates armados con Camboya el año pasado. Los vecinos del sudeste asiático se enfrentaron por reclamaciones rivales de territorio a lo largo de la frontera terrestre en julio y diciembre. Varias decenas de civiles y soldados de ambos lados murieron y cientos de miles de personas fueron desplazadas.

El ministro tailandés de Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, y su homólogo camboyano, Prak Sokhonn, encabezaron sus delegaciones en la primera reunión de conciliación con la comisión de cinco miembros de la UNCLOS, celebrada en Singapur de lunes a miércoles.

Camboya pidió una resolución pacífica, que “sirva a los pueblos de ambas naciones y contribuya a la paz, la cooperación y la prosperidad compartida en la región”, manifestó Prak Sokhonn en su declaración el martes.

Indicó que Camboya se vio obligada a considerar otras opciones pacíficas y optó por iniciar los procedimientos de la UNCLOS “en consonancia con su compromiso con el Estado de derecho y con la solución pacífica de las controversias”.

Sihasak afirmó que Tailandia ha sido inquebrantable en su compromiso de respetar el derecho internacional y la solución pacífica de las disputas. Argumentó que el acuerdo revocado “no había producido ningún avance concreto”, ya que los dos países lograron celebrar solo dos reuniones en un periodo de 25 años.

Señaló que Tailandia deseaba “dar un nuevo comienzo a las negociaciones” y que había ofrecido a Camboya la oportunidad de mantener conversaciones directas, que Camboya desatendió, antes de pasar al proceso de conciliación de la UNCLOS.

“Tailandia está lista para participar en este proceso de manera constructiva, con el objetivo de lograr, con la asistencia de la Comisión, una solución negociada y equitativa” el ministro tailandés de Exteriores.

Los dos países acordaron un frágil alto el fuego a finales de diciembre, pero las tensiones continúan con incidentes esporádicos y amplios despliegues militares.

Cualquier dictamen de la UNCLOS no es vinculante para las partes involucradas, aunque ambos países son signatarios del pacto internacional.

Tailandia se ha mostrado reacia a que cuestiones territoriales sean decididas por terceros en lugar de abordarse de manera bilateral. Desde hace tiempo considera injusto un fallo de 1962 de la Corte Internacional de Justicia que otorgó a Camboya el templo de Preah Vihear, situado en la cima de una colina a lo largo de su frontera, lo que ha contribuido a las tensiones persistentes entre los vecinos.

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Sopheng Cheang informó desde Phnom Penh, Camboya.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP