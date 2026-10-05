americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tailandia se prepara para más lluvia mientras la cifra de muertos por inundaciones llega a 31

BANGKOK (AP) — Las autoridades tailandesas advirtieron el lunes que se pronostican más lluvias e inundaciones repentinas, mientras que el número de muertos por las inundaciones en el país desde mediados de septiembre aumentó a 31.

Personas caminan por una calle inundada tras fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit)
Personas caminan por una calle inundada tras fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit) AP

Se prevén tormentas eléctricas, vientos fuertes y lluvias intensas en gran parte del norte de Tailandia desde el lunes hasta el miércoles, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas, particularmente en zonas bajas, informó el Departamento Meteorológico de Tailandia.

También se pronostican lluvias de fuertes a intensas en algunas áreas de las regiones central, oriental y meridional, incluida la capital, Bangkok, para el fin de semana.

Muchas zonas de Bangkok quedaron anegadas la semana pasada tras las lluvias torrenciales que se extendieron por varios días, lo que obligó a miles de personas a evacuar y provocó graves afectaciones. Las condiciones en la ciudad han mejorado en gran medida, aunque algunas áreas bajas siguen inundadas.

Las autoridades de Bangkok señalaron que estaban tomando medidas para reducir el riesgo de nuevas inundaciones, entre ellas drenar más agua de los principales canales de la ciudad para aumentar su capacidad de absorber la lluvia y desplegar más bombas de agua en zonas de alto riesgo.

Más de 3,5 millones de personas seguían afectadas por las inundaciones en todo el país hasta el lunes, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres. Las 31 muertes se reportaron en ocho provincias, incluidas cuatro en Bangkok.

Los extensos daños por las inundaciones llevaron al gobierno tailandés a aprobar la semana pasada fondos de emergencia por más de 4.100 millones de baht (unos 122 millones de dólares) para la recuperación tras las inundaciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

CUBA ABRE LA PUERTA A IMPORTACIONES COMERCIALES: particulares podrán entrar mercancía pagando en dólares

CUBA ABRE LA PUERTA A IMPORTACIONES COMERCIALES: particulares podrán entrar mercancía pagando en dólares

DÍAZ-CANEL FUERA: exigencia de EEUU habría frenado conversaciones de Marco Rubio con El Cangrejo

"DÍAZ-CANEL FUERA": exigencia de EEUU habría frenado conversaciones de Marco Rubio con "El Cangrejo"

Arrestan a un cubano tras hallar miles de gallos de pelea en una finca de MIAMI

Arrestan a un cubano tras hallar miles de gallos de pelea en una finca de MIAMI

TRAGEDIA EN LA TROPICAL: joven muere tras presunta estampida durante multitudinario concierto en La Habana

TRAGEDIA EN LA TROPICAL: joven muere tras presunta estampida durante multitudinario concierto en La Habana

Flávio Bolsonaro derrota a Lula y busca unir a la derecha para ganar la Presidencia de Brasil

Flávio Bolsonaro derrota a Lula y busca unir a la derecha para ganar la Presidencia de Brasil

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter