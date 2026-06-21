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Tadej Pogacar gana el Tour de Suiza con estilo al llevarse la etapa final

VILLARS-SUR-OLLON, Suiza (AP) — Tadej Pogacar se preparó para el Tour de Francia del próximo mes con una victoria dominante el domingo en el Tour de Suiza, y la estrella del ciclismo lo hizo con un estilo llamativo al ganar la quinta y última etapa.

El esloveno Tadej Pogacar celebra al cruzar la meta primero en la quinta y última etapa para asegurar el título del Tour de Suiza en Villars-sur-Ollon el domingo 21 de junio del 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)
El esloveno Tadej Pogacar celebra al cruzar la meta primero en la quinta y última etapa para asegurar el título del Tour de Suiza en Villars-sur-Ollon el domingo 21 de junio del 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP) AP

El esloveno de 27 años llega en una forma inquietante de cara al Tour del 4 al 26 de julio, donde intentará ganar la carrera emblemática por quinta vez.

Pogacar ganó la etapa inaugural del Tour de Suiza, aseguró una victoria por 1 segundo sobre su rival Mathieu van der Poel en la contrarreloj el sábado y ganó la quinta etapa el domingo.

Pogacar alcanzó al francés Lenny Martinez a unos 800 metros del final de la última subida del recorrido de 151,1 kilómetros (94 millas) hasta Villars-sur-Ollon.

“Fue un día súper duro. El recorrido (ruta) fue realmente exigente, y con el equipo hicimos un trabajo súper bueno”, comentó Pogacar.

En la clasificación general, Pogacar terminó 6 minutos y 32 segundos por delante del ecuatoriano Richard Carapaz y con 6:53 de ventaja sobre el ciclista checo Mathias Vacek.

Temporada estelar

Pogacar aseguró una victoria dominante en el Tour de Romandía, de seis días, el mes pasado, tras sólidas actuaciones en las clásicas de un día. En abril, logró una tercera victoria consecutiva en Lieja-Bastoña-Lieja.

Pogačar también ganó Milán-San Remo y el Tour de Flandes —al imponerse en esa carrera por tercera vez—, y fue derrotado por un margen estrecho en París-Roubaix por Wout van Aert.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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