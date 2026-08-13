Swiatek vence a Rybakina en Toronto para su primer título de la WTA en el año

Compartir en:









La polaca Iga Swiatek besa el trofeo del National Bank Open en Toronto, tras vencer en la final a la kazaja Elena Rybakina, el jueves 13 de agosto de 2026, en Toronto (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

La polaca quebró el servicio de Rybakina al inicio del partido y luego se llevó el primer set en 29 minutos. Swiatek consiguió otro quiebre con el marcador 2-2 en el segundo set antes de asegurar la victoria en unos prolijos 75 minutos.

Rybakina, de potente saque y quien lidera el circuito en aces, tuvo dificultades para encontrar su ritmo. Swiatek la mantuvo a la defensiva con un ataque constante, pocos errores y un excelente desplazamiento en la cancha.

Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam, ascenderá dos puestos hasta el sexto lugar en el nuevo ranking mundial. La kazaja Rybakina se mantendrá como la segunda.

Más temprano, Katerina Siniakova y Shuai Zhang vencieron a Sara Errani y Nicole Melichar-Martinez por 6-3 y 6-4 en la final de dobles.

_____

FUENTE: AP