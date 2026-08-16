Swanson sale del juego de Cachorros ante Cardenales, tras lesionarse al batear

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Dansby Swanson, de los Cachorros de Chicago, (al frente izquierda) se dobla del dolor tras lastimarse durante su turno al bat al tiempo que el mánager Craig Counsell, (abajo izquierda), lo revisa junto a un preparador físico, (derecha) durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Cardenales de San Luis, domingo 16 de agosto de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Swanson, ganador en dos ocasiones del Guante de Oro como campocorto, pareció torcerse de manera incómoda tras hacer swing a una recta alta. Se hizo a un lado, a la derecha de la caja de bateo, habló brevemente con el mánager Craig Counsell y con el personal médico, y se retiró hacia el dugout.

Chicago informó que Swanson tenía molestias en el costado izquierdo.

Swanson fue reemplazado en ese turno al bate por James Triantos, quien posteriormente recibió una base por bolas. Triantos se mantuvo en el juego en la segunda base, y Nico Hoerner pasó de la segunda base al campocorto.

Swanson, de 32 años y en su undécima temporada, descansó el sábado como parte de un día rutinario de reposo. Llegó al juego del domingo bateando para .216, con 18 jonrones y 66 carreras impulsadas.

El pelotero, elegido dos veces al Juego de Estrellas, ha jugado como campocorto en 117 de los 125 partidos de los Cachorros esta temporada. Swanson llegó al juego del domingo con un porcentaje de fildeo de .987.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP