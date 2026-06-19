Suspenden del colegio de abogados británico a fiscal de la CPI que acusó a Netanyahu

ARCHIVO – El fiscal principal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, habla mientras espera que el expresidente filipino Rodrigo Duterte comparezca mediante un enlace de video ante la CPI en La Haya, Holanda, el viernes 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Peter Dejong, Pool, Archivo) AP

El abogado británico Karim Khan fue apartado formalmente de sus funciones en la CPI la semana pasada, después de que el órgano de supervisión del tribunal determinara que había incurrido en “conducta indebida grave” por acusaciones de que mantuvo una relación inapropiada con una empleada.

La medida de la Bar Standards Board, que regula a los abogados que ejercen en Inglaterra y Gales, es el más reciente desafío que enfrenta Khan. La semana pasada, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes —el comité ejecutivo del órgano de supervisión de la CPI— concluyó que el fiscal había incurrido en “conducta indebida grave” y en una “grave falta al deber”, y recomendó su destitución del cargo. El próximo mes se celebrará una votación para decidir si se le destituye de manera permanente.

La Bar Standards Board indicó en un comunicado que suspendió a Khan del ejercicio profesional y que celebraría una audiencia sobre el proceso disciplinario en un plazo de cuatro semanas. El organismo señaló que no comentaría en qué información basó su decisión.

Los abogados de Khan afirmaron que la decisión del regulador jurídico británico se basó en la determinación de conducta indebida grave emitida por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes. En un comunicado, manifestaron que su cliente “niega de manera inequívoca todas las acusaciones de conducta impropia” y que “tomarían todas las medidas necesarias para impugnar la decisión de la Mesa”.

En un escándalo que se ha prolongado en el tribunal de La Haya durante más de dos años, se acusa a Khan de conducta sexual indebida con una asistente.

Una investigación de la AP reveló en 2024 que, según documentos de denunciantes, se alegaba que Khan vio que la mujer trabajaba en otro departamento de la CPI y la trasladó a su oficina. En 2025, el fiscal se había apartado temporalmente de sus funciones, a la espera del resultado de una investigación de las Naciones Unidas.

En abril, un informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas indicó que había pruebas de que tuvo “contacto sexual no consentido” con su asistente “en su oficina, en su residencia privada” y durante una misión, según una copia del informe vista por la AP. Sin embargo, un panel de tres jueces seleccionado para una evaluación jurídica de los hallazgos determinó que la investigación no era lo suficientemente concluyente.

La decisión final sobre el futuro de Khan queda ahora en manos de la Asamblea de los Estados Partes, integrada por 125 miembros, que supervisa a la CPI. Un funcionario diplomático, que no está autorizado a hablar sobre el proceso, dijo a la AP que varios países están convencidos de que las acusaciones son un intento de frenar la investigación del tribunal sobre Israel. “Esto es lo que pasa cuando vas tras los amigos de Estados Unidos”, señaló.

En 2024, el tribunal emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa. En la decisión, los jueces escribieron que había motivos para creer que los hombres han utilizado “el hambre como método de guerra” al restringir la ayuda humanitaria y que han atacado intencionalmente a civiles en la campaña de Israel contra Hamás en Gaza, acusaciones que funcionarios israelíes niegan.

El gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto sanciones contra Khan y una docena de empleados más en relación con las órdenes contra Israel y con investigaciones sobre personal estadounidense en Afganistán. Las sanciones obstaculizan el trabajo en una amplia gama de investigaciones en el tribunal.

El tribunal anunció el jueves que se celebraría una sesión especial el 24 de julio en Nueva York para votar la destitución de Khan. Según tres altos funcionarios involucrados en el proceso, que no estaban autorizados a hablar públicamente, Nueva York es logísticamente más fácil que La Haya, ya que todos los países ya tienen representación ante las Naciones Unidas.

Sesenta y tres países tendrían que votar a favor de destituir a Khan para que la decisión prospere. No está claro quién lo reemplazaría. Dos fiscales adjuntos han asumido sus funciones durante el último año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP