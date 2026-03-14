Suplente Tosin marca el gol del triunfo al final y Lorient vence 2-1 a Lens en Ligue 1

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Como el Paris Saint-Germain no jugaba este fin de semana, el Lens tenía la posibilidad de colocarse con dos puntos de ventaja si ganaba en el campo del Lorient, equipo de mitad de tabla.

Pero los jugadores del entrenador Pierre Sage tuvieron dificultades para arrancar y lo pagaron en el minuto 18, cuando Bamba Dieng quedó sin marca y anotó a quemarropa con un remate de derecha.

Tras el empate en la segunda parte de Odsonne Édouard, Tosin le arrebató los tres puntos al Lens en el minuto 65: falló su primer intento antes de eludir al portero del Lens y marcar. El guardameta del Lorient, Yvon Mvogo, realizó cinco atajadas para los locales.

El PSG no tiene compromiso porque el Nantes aceptó aplazar el partido programado para el domingo con el fin de darle al PSG una mejor preparación para el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Chelsea la próxima semana. El PSG lidera 5-2 tras el partido de ida de los octavos de final disputado el miércoles.

El Angers recibe al Niza y el Mónaco juega en casa contra el Brest más tarde el sábado.

El Marsella, tercero en la clasificación, venció 1-0 al Auxerre, que atraviesa dificultades, el viernes. El resultado dejó al Marsella en el tercer puesto, con tres puntos de ventaja sobre el Lyon, que juega en Le Havre el domingo. El Marsella estaba a siete puntos del Lens y a ocho del PSG.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP