Sumergible se une a búsqueda de desaparecidos tras naufragio de ferry en Chipre

Barcos navegan cerca del puerto de Kyrenia y una ambulancia está estacionada en la zona de Chipre ocupada por Turquía, el 30 de agosto del 2026, tras el naufragio de un ferry. (AP foto/Nedim Enginsoy) AP

Ocho personas murieron cuando el ferry Filo Jet, que transportaba a 267 pasajeros y tripulantes, volcó y se hundió después de salir de Kyrenia, un puerto del norte de Chipre, con destino a Tasucu, Turquía, la tarde del domingo.

El buque de la marina turca TCG Isin llegó al lugar y comenzó los trabajos para alcanzar el ferry, informó el primer ministro del norte de Chipre, Unal Ustel. El ferry yace en aguas de más de 500 metros (más de 1.600 pies) de profundidad.

“Nuestro Estado está sobre el terreno con todos sus recursos. Con el fuerte apoyo de la República de Turquía, continuaremos nuestras operaciones de búsqueda y rescate y los trabajos técnicos sin interrupción durante el tiempo que sea necesario”, expresó en declaraciones recogidas por el periódico chipriota del norte Kibris.

El Isin, una embarcación especializada de búsqueda y rescate, está equipada con un sumergible operado a distancia capaz de proporcionar imágenes del lecho marino y recuperar objetos con brazos robóticos. Puede descender hasta 1.000 metros (3.280 pies). Quince buzos especialistas están a bordo del Isin.

“Una vez que se identifique el pecio, comenzarán las operaciones de rescate a una profundidad considerable de 500 metros”, señaló el comandante Ulas Cesur a bordo del Isin. “Se llevarán a cabo actividades detalladas de búsqueda e investigación alrededor del pecio y sobre él utilizando un vehículo submarino operado a distancia”.

Mientras tanto, tres víctimas fueron enterradas en Turquía el martes. Nisa Torer, de 14 años, y Nihat Balyemez, de 56, fueron sepultados en la ciudad sureña de Gaziantep, mientras que Huseyin Ozdemir fue enterrado en Silifke, en la provincia de Mersin.

Torer regresaba de vacaciones con su padre viudo y dos hermanos. Su padre figura entre los desaparecidos. Ozdemir asistía a una boda en Chipre con su familia. Su esposa está desaparecida, pero sus dos hijas fueron rescatadas.

Se realizó una búsqueda aérea y marítima de posibles sobrevivientes durante la noche del lunes a unos 7,5 kilómetros (4,5 millas) de la costa chipriota. La agencia estatal de noticias Anadolu de Turquía informó que en la búsqueda han participado un avión, siete helicópteros, cinco drones y 17 embarcaciones.

Los sobrevivientes han contado que el ferry comenzó a escorarse y a entrarle agua después de que escucharon varios ruidos fuertes desde debajo de las cubiertas, lo que desató el pánico a bordo. Relataron que algunas personas quedaron atrapadas dentro del área de asientos mientras el agua irrumpía a chorros y el barco se ladeaba hasta quedar de costado.

El ferry, un catamarán de casco ancho, acababa de salir de Kyrenia, conocida como Girne en turco, y transportaba a turistas turcos que regresaban de vacaciones.

Ocho tripulantes y el director de la empresa propietaria del ferry, Filo Denizcilik, están bajo custodia. Otras cinco personas, entre ellas personal de Filo Denizcilik y funcionarios portuarios, también están siendo investigadas.

Chipre quedó dividida por líneas étnicas en 1974, y los chipriotas turcos declararon la independencia en 1983. Solo Turquía reconoce el norte de la isla, donde mantiene a más de 35.000 soldados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP