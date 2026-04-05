Suecia libera un petrolero sancionado por falta de pruebas de que causó un derrame de petróleo

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En esta imagen proporcionada por la Guardia Costera sueca, personal aborda un petrolero sospechoso de causar un derrame en el Báltico, el viernes 3 de abril de 2026. (Guardia Costera sueca via AP) AP

La Guardia Costera sueca señaló que no había encontrado pruebas suficientes de que el petrolero Flora 1 fuera responsable del derrame de 12 kilómetros (8 millas) de longitud que se descubrió el jueves.

Los investigadores también determinaron que Camerún había confirmado que el buque navegaba bajo la bandera de ese país, algo que no estaba claro cuando el barco y su tripulación de 24 integrantes fueron detenidos el viernes, indicó la guardia costera.

El Flora 1 fue incluido en la lista de buques sancionados de la Unión Europea por transportar petróleo ruso mientras “practicaba métodos de navegación irregulares y de alto riesgo”. Entre las prácticas inseguras puede figurar apagar el sistema automático de seguimiento que transmite la ubicación del buque a otras embarcaciones.

Las sanciones van dirigidas contra la flota clandestina que surgió en respuesta a un tope de precios al petróleo ruso impuesto por las democracias del Grupo de los Siete para limitar los ingresos que financian la invasión rusa de Ucrania. El tope se aplicó al prohibir que compañías de seguros y navieras gestionaran petróleo por encima de ese límite.

La flota está compuesta por petroleros envejecidos, con propiedad y seguros radicados en países que no están acatando el tope de precios. La antigüedad de los buques y la falta de seguros occidentales han generado preocupaciones de seguridad sobre derrames de petróleo y sobre quién asumiría la factura de la limpieza.

Según el gobierno ucraniano, el Flora 1 pertenecía a una empresa de Hong Kong a finales de 2025 y también ha sido sancionado por el Reino Unido, Canadá, Australia, Suiza, Nueva Zelanda y Australia. Ha cambiado de nombre seis veces y de país de bandera nueve veces. Se le ha observado apagando su sistema automático de seguimiento, una medida que oculta la ubicación de un buque, y realizando una transferencia de barco a barco, lo que puede ser una forma de disimular el origen de una carga de petróleo.

Las sanciones prohíben cualquier transacción que involucre a los buques mencionados. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP