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Sudáfrica identifica la cepa andina del hantavirus en 2 pasajeros de un crucero afectado

JOHANNESBURGO, Sudáfrica (AP) — Las autoridades sanitarias de Sudáfrica identificaron la cepa de los Andes del hantavirus, que puede transmitirse de persona a persona, en dos pasajeros que viajaban en el crucero afectado por un brote de la inusual infección, según anunciaron el miércoles.

La información provino de pruebas realizadas a los pasajeros después de que fueron evacuados del barco y trasladados en avión a Sudáfrica, señaló el Departamento de Salud de Sudáfrica en un reporte.

Uno de los pasajeros, un británico, está en cuidados intensivos en un hospital sudafricano. Las pruebas se realizaron a la otra persona de manera póstuma, después de que murió en Sudáfrica.

Tres pasajeros han muerto en un brote del virus transmitido por roedores en un crucero que ahora permanece frente a la costa de Cabo Verde. Al menos otras cuatro personas han enfermado. Tres de ellas siguen a bordo, aunque hay planes para evacuarlas del barco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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