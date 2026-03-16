Sudáfrica despliega al ejército para combatir el crimen: las cifras de una medida extrema

Elementos de la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica patrullan el municipio de Westbury, en Johannesburgo, Sudáfrica, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Themba Hadebe) AP

La medida ha subrayado cómo la principal economía de África ha tenido dificultades para controlar sus altas tasas de delincuencia violenta.

La Constitución de Sudáfrica exige que el presidente Cyril Ramaphosa informe al Parlamento de su orden de desplegar al ejército. Ramaphosa señaló en un aviso a los legisladores que se han desplegado 2.200 soldados para ayudar a la policía en operaciones de aplicación de la ley relacionadas con dos amenazas delictivas específicas: la violencia vinculada a pandillas y la minería ilegal dirigida por sindicatos criminales.

Los soldados estarán desplegados en las calles desde el 1 de marzo de este año hasta el 31 de marzo de 2027, indicó Ramaphosa.

Aunque algunos partidos de oposición cuestionaron inicialmente el costo de la operación, la decisión de Ramaphosa de usar al ejército contra el crimen ha sido, en gran medida, bien recibida. Algunas comunidades cansadas de la delincuencia aplaudieron a los soldados en las calles de la mayor ciudad del país, Johannesburgo, cuando fueron desplegados por primera vez la semana pasada.

NÚMERO DE PROVINCIAS: 5

Los soldados serán desplegados en cinco de las nueve provincias de Sudáfrica. Entre ellas están Gauteng, el centro económico donde se encuentra Johannesburgo, y el Cabo Occidental, donde está ubicada la segunda ciudad más grande, Ciudad del Cabo.

El ejército también trabajará para combatir el crimen en las provincias de Noroeste, Estado Libre y Cabo Oriental.

DELITOS PROBLEMÁTICOS A LOS QUE SE APUNTA: 2

Ramaphosa afirmó que el despliegue se centrará específicamente en ayudar a la policía con los problemas de la violencia vinculada a pandillas y la minería ilegal.

La violencia de pandillas provoca cientos de homicidios al año en Sudáfrica, especialmente en los barrios pobres conocidos como los Cape Flats, en las afueras de la principal ciudad turística de Sudáfrica, Ciudad del Cabo.

Las autoridades calculan que hay alrededor de 30.000 mineros ilegales operando en algunas de las 6.000 minas de oro y otras minas en desuso. Las bandas mineras suelen estar armadas y ser violentas al proteger su territorio, y están controladas por sindicatos criminales, según las autoridades.

Ramaphosa sostuvo que la violencia de pandillas y la minería ilegal son los dos delitos organizados que más amenazan la democracia y el desarrollo económico de Sudáfrica.

OBJETIVOS: 4

La policía, que estará a cargo de los soldados durante el despliegue de seguridad, dice que tiene cuatro objetivos operativos clave: reducir el crimen en las zonas problemáticas designadas, detener a los infractores, recuperar armas de fuego y explosivos ilegales, y confiscar narcóticos.

ÚLTIMO DESPLIEGUE: HACE 3 AÑOS

No es la primera vez que Sudáfrica utiliza al ejército para combatir el crimen, aunque este es el despliegue más prolongado de los últimos años. En 2023, Ramaphosa desplegó a más de 3.000 soldados durante un mes en ciertos puntos críticos de delincuencia.

Más tarde ese mismo año, los soldados fueron desplegados después de que una serie de incendios de camiones en carreteras principales avivara temores de un malestar civil más amplio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP