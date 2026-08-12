Sudáfrica busca reembolsos de otros países africanos por repatriaciones de migrantes

ARCHIVO - Una persona con un atuendo tradicional marcha contra la inmigración ilegal en Johannesburgo, Sudáfrica, el 30 de junio de 2026. (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo) AP

La solicitud llega después de que Sudáfrica deportara o ayudara a repatriar a más de 80.000 inmigrantes, tras protestas y violencia contra la inmigración ilegal.

Según el Departamento del Interior del país, que informó a los legisladores el martes, el país ha gastado casi 18 millones de dólares en alojar y transportar a inmigrantes que exigieron regresar a sus países de origen.

El Ministerio sudafricano de Exteriores ha enviado solicitudes por escrito de compensación a Malaui, Etiopía y Nigeria, manifestaron funcionarios.

El dinero cubrió autobuses para transportar a los inmigrantes, centros temporales de repatriación y horas extra del personal, entre otros gastos. Tommy Makhode, director general del Departamento de Asuntos Internos, describió los costos como “imprevistos e inevitables”.

Algunos municipios y departamentos gubernamentales involucrados en la repatriación están exigiendo compensación al Departamento de Asuntos Internos, ya que esos costos no habían sido presupuestados.

El ministro del Interior, Leon Schreiber, ha dicho que el volumen reciente de repatriaciones y deportaciones no tiene precedentes.

Las salidas se han producido en medio de tensiones elevadas por la inmigración en Sudáfrica. Grupos contrarios a la migración ilegal han realizado protestas, y algunos ataques contra ciudadanos extranjeros han tensado las relaciones con otros gobiernos africanos.

Los grupos culpan a los migrantes del alto desempleo, la delincuencia y la presión sobre los servicios públicos.

Algunos países de la región han acusado al gobierno sudafricano de no proteger a sus ciudadanos, una acusación que el gobierno ha negado.

Más recientemente, Ghana propuso que la situación en Sudáfrica se incluyera en el orden del día de una próxima reunión de la Unión Africana, una sugerencia que fue rechazada por el organismo continental.

Según las cifras gubernamentales más recientes, 82.875 personas han sido repatriadas voluntariamente o han sido deportadas desde que comenzaron las tensiones migratorias. Sin embargo, cifras difundidas por los gobiernos de los países de origen de los migrantes sitúan el total en alrededor de 178.000.

Las salidas forman parte de una ofensiva gubernamental más amplia. Entre abril y julio, 16.078 ciudadanos, en su mayoría de Lesotho, Malaui, Tanzania, Zimbabue y Mozambique, fueron deportados a través del Centro de Repatriación Lindela del país.

Funcionarios sudafricanos encargados de hacer cumplir la ley señalaron la semana pasada que intensificarían las operaciones dirigidas contra la migración irregular y los delitos relacionados.

Indicaron que habían arrestado a casi 60.000 personas que se encuentran en el país de manera ilegal, incluidas 16.208 detenidas sólo en julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP