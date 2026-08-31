Suben a 900 los muertos por inundaciones en Nepal

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El general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del ejército de Nepal, manifestó que las autoridades intensificaron sus labores de rescate en las zonas afectadas por el desastre.

“Estamos trabajando en la búsqueda y el rescate de las personas varadas en colinas, asentamientos y zonas ribereñas”, señaló.

Varios equipos extranjeros de rescate también estaban ayudando a los rescatistas locales a encontrar a trabajadores atrapados en diversos túneles hidroeléctricos. Las autoridades dicen que al menos 90 personas están atrapadas en múltiples túneles de centrales hidroeléctricas.

La agencia de desastres de Nepal informó el lunes que allí se habían contabilizado 903 muertes, con 4.247 personas desaparecidas, entre ellas 592 extranjeros.

Hasta el domingo, las autoridades chinas reportaron 16 muertes y 546 desaparecidos, y los medios estatales chinos dijeron que 261 de los desaparecidos eran extranjeros, incluidos más de un centenar de nepaleses.

Las inundaciones comenzaron después del colapso de un glaciar en lo alto de la región del Himalaya. Científicos que estudiaron imágenes satelitales explicaron que el lecho rocoso bajo un glaciar en lo alto se había derrumbado, arrastrando consigo parte del glaciar. El desprendimiento de rocas fue tan extremo que se registró como un evento sísmico de magnitud 5,2.

Luego, las rocas y el agua derretida hicieron crecer los ríos en los valles de abajo, provocando un torrente que arrastró edificios, puentes y tierra río abajo en el Tíbet y Nepal. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP