Suben a 5 los muertos en derrumbe de edificio en Brooklyn; continúa la búsqueda

Rescatistas trabajan en la escena del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, el 11 de noviembre de 2026. (AP Foto/Ryan Murphy) AP

Al menos 17 personas fueron hospitalizadas con lesiones —cuatro de ellas en estado crítico— después de que el inmueble se viniera abajo el miércoles por la tarde. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) confirmó los nuevos decesos, y los otros dos se habían reportado el miércoles.

Decenas de bomberos y policías, armados con picos y sierras eléctricas, treparon durante la noche sobre el montón de escombros, abriendo agujeros en las ruinas para sacar a personas cubiertas de polvo de debajo de pilas de madera retorcida y ladrillos.

“Esta ha sido una situación increíblemente difícil y que evoluciona con rapidez, con restos inestables por los que hay que desplazarse y huecos peligrosos bajo la superficie", manifestó el alcalde, Zohran Mamdani, en una conferencia de prensa el miércoles. "Este tipo de rescate es exactamente para lo que entrena el FDNY”.

La causa del colapso estaba bajo investigación, pero el comisionado de edificios de la Ciudad de Nueva York, Ahmed Tigani, señaló que, cuando la estructura se vino abajo había obreros excavando en una finca vacía contigua para levantar un nuevo edificio.

Gran parte de los escombros del inmueble caído —una estructura de uso mixto con apartamentos sobre un espacio comercial en la planta baja— terminó en una enorme pila dentro del foso de la obra. Otro edificio que compartía una pared con la estructura colapsada permanecía en pie, pero sin esa pared, lo que dejó a la vista un dormitorio y armarios llenos de ropa, entre otras estancias.

Unos 250 bomberos trabajaban en el lugar, indicó Mamdani.

El viernes por la noche, los bomberos sacaron a una mujer —aún viva y moviéndose— de un agujero que habían abierto entre los restos, la izaron en una camilla y la trasladaron de prisa a una ambulancia que esperaba. Se sacó a más personas de debajo del montón a medida que avanzaba la noche.

Siete de las víctimas eran niños, informaron las autoridades, sin precisar si alguno estaba entre los fallecidos.

La jefa del FDNY, Lillian Bonsignore, afirmó que los equipos de rescate realizaban un trabajo “peligroso y arriesgado”. “Cada movimiento está coreografiado”, manifestó.

Un bombero sufrió heridas leves, según funcionarios del cuerpo.

Los mensajes telefónicos y correos electrónicos enviados el miércoles al arquitecto, al propietario del inmueble y al contratista que figuran en los registros de la ciudad como vinculados a la obra no obtuvieron respuesta.

Un residente del edificio derrumbado, Anderson Velez, contó al New York Post que estaba en el trabajo cuando su esposa lo llamó y le dijo que ella y sus dos hijos, de 7 y 2 años, estaban atrapados entre los escombros.

"Me llamó cuando el edificio colapsó mientras ella estaba adentro, con escombros encima. Gritaba para que alguien ayudara a sacar a mi hijo y luego se cortó la llamada”, relató.

Velez apuntó que después se enteró de que su familia había sido rescatada con vida de entre los escombros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP