Suben a 32 los muertos por incendio en bar de Bangkok tras 2 fallecidos en hospital

Natthaphong Lakhorn, un sobreviviente de 26 años del incendio en el bar Rong Beer Na Ladprao, habla con reporteros a las puertas de la comisaría de policía de Phahonyothin, en Bangkok, Tailandia, el 15 de julio de 2026. (AP Foto/Anton L. Delgado) AP

El incendio, que se desató el domingo por la noche, causó al menos 32 muertos y dejó más de 70 heridos, 24 de los cuales siguen en estado crítico, según la Administración Metropolitana de Bangkok.

La mayoría de los fallecidos fueron hallados atrapados en baños sin ventanas, donde podrían haber buscado escapar de las llamas, informó la policía.

Wiroon Supasingsiripreecha, jefe del Instituto de Medicina Forense, dijo a reporteros el miércoles que la mayoría de las víctimas murió por inhalación de humo, mientras que unas pocas fallecieron por quemaduras.

Natthaphong Lakhorn, de 26 años, estaba en la cervecería la noche del incendio con cuatro acompañantes. Estaba sentado cerca del escenario cuando se inició el fuego.

Relató que vio humo blanco saliendo del escenario y que al principio pensó que era un efecto de hielo seco, antes de darse cuenta de que era el inicio de un incendio.

“Cuando se desató el incendio, simplemente corrí y luego se fue toda la electricidad”, contó añadiendo que uno de sus acompañantes, un familiar, murió en el siniestro. “Fue un caos”.

Natthaphong acudió el miércoles a la comisaría de Phahonyothin, en Bangkok, para rendir declaración. En las paredes se exhibían fotos de efectos personales, como celulares, que quedaron en el bar la noche del incendio.

Los vendajes cubrían ambas orejas de Natthaphong y parte de su frente. Antes de registrarse ante la policía, comentó que planea solicitar una indemnización por esas lesiones.

Natthaphong afirmó que escapó por la puerta trasera del bar, cerca de los baños, y que allí había un guardia de seguridad que usaba una linterna para guiar a la gente hacia la salida, lo que contradice los reportes de la policía según los cuales esa puerta no se utilizó.

Kanticha Singkhon, de 25 años, estaba en la comisaría para recoger un bolso de mano y otras pertenencias personales de su madre, quien perdió la vida en el incidente.

Con su madre fallecida, Kanticha señaló que ahora es responsable de su hermano menor.

“Quiero que ellos (los dueños del bar) sean quienes se pongan en contacto con las familias, en lugar de que tengamos que venir nosotros mismos a la comisaría, porque para estas alturas ellos (los familiares de las víctimas) ya estarían regresando a sus ciudades de origen", dijo. "No tendrán tiempo, porque cada víctima venía de lejos”.

Un abogado que representa a los dueños del bar dijo a la prensa local que los sobrevivientes y familiares recibirán inicialmente 10.000 baht (unos 300 dólares) como indemnización.

“No es suficiente dinero para un funeral. Tuve que pedir un préstamo para organizar el funeral de mi mamá”, manifestó Kanticha. “No he hecho ningún arreglo financiero y nadie se ha puesto en contacto conmigo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP