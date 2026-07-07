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Suben a 26 los muertos en la violencia en una cárcel de Sri Lanka, con 77 hospitalizados

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — La cifra de muertos por el enfrentamiento en una prisión de Sri Lanka aumentó el martes a 26, entre ellos siete funcionarios penitenciarios y 19 reclusos, mientras el gobierno anunció que había tres investigaciones separadas sobre el incidente.

Los disturbios en la prisión de Negombo, a unos 35 kilómetros (22 millas) al norte de la capital, Colombo, comenzaron entre reclusos el domingo y se tornaron violentos el lunes después de que los internos atacaran a los guardias que intervinieron. Las autoridades indicaron que los reclusos incluso intentaron abrirse paso por la puerta principal, pero fueron detenidos.

El ministro de Justicia, Harshana Nanayakkara, lo calificó el martes de “incidente trágico” y añadió que otras 77 personas —23 funcionarios penitenciarios y 54 reclusos— aún recibían tratamiento en hospitales.

El ministro no precisó la causa de las muertes ni la naturaleza de las lesiones.

Nanayakkara informó al Parlamento que están en curso tres pesquisas distintas sobre el incidente, y agregó que se está conformando un comité encabezado por un juez jubilado, además de la investigación policial y una investigación interna del departamento penitenciario.

Señaló que las investigaciones examinarán qué llevó a los enfrentamientos, “si hubo fallas de seguridad o si el hacinamiento en las prisiones causó esto, y nuestra responsabilidad es evitar que incidentes como este vuelvan a ocurrir”.

Nanayakkara señaló que el primer enfrentamiento estalló entre dos bandas rivales vinculadas al tráfico ilegal de drogas. Una vez que se restableció el orden el lunes por la noche, los reclusos que encabezaron la violencia fueron trasladados a otras prisiones, indicó.

El martes, el canal local de televisión Hiru mostró a cientos de familiares reunidos fuera de la prisión y del hospital en busca de información sobre sus seres queridos. Los familiares lloraban y suplicaban que les dieran información.

Se ha reforzado la seguridad alrededor de la prisión con tropas adicionales del ejército y también se han desplegado tanques armados.

Las prisiones de Sri Lanka presentan un grave hacinamiento, con más de 39.000 reclusos concentrados en un sistema con una capacidad total de apenas 10.000.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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