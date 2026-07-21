Suben a 10 los fallecidos por temporales en Chile y más de 100.000 personas siguen aisladas

Una mujer espera el autobús durante un chaparrón en Santiago de Chile, a primera hora del lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Esteban Félix) AP

Según las informaciones más recientes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la contingencia también ha dejado hasta el momento 16 heridos, 3.281 personas damnificadas y otras 1.031 albergadas.

En los últimos días, el organismo ha enviado sendas alertas de evacuación en diversas regiones del país ante el riesgo de deslizamientos de tierra, crecida de los caudales de ríos, intensos vientos, tormentas y nevascas, en lo que ya se considera como una de las peores emergencias climáticas en el país.

Los aguaceros son los más fuertes registrados en las últimas décadas en Chile. Están potenciados por El Niño , un fenómeno climático cíclico que consiste en el calentamiento de las aguas oceánicas y que altera los patrones de viento y clima a nivel mundial, provocando olas de calor, sequía o inundaciones extremas.

Una decena de las 16 regiones de Chile permanecen en estado de alerta. Las de Coquimbo y del Atacama, en el norte, son las más castigadas, lo que llevó al gobierno de José Antonio Kast a decretar la víspera el estado de excepción por catástrofe . Desde la madrugada, la situación se recrudeció también en la costera región de Valparaíso, ante el aumento de marejadas y subidas de los niveles de agua en ríos y embalses.

"Los cauces de los ríos no necesariamente aumentan al mismo tiempo que se está sintiendo la precipitación. La acumulación de agua en los sectores precordilleranos hace que estos cauces aumenten incluso horas después de terminado el sistema frontal”, explicó en una rueda de prensa la directora de Senapred, Alicia Cebrián.

El gobierno determinó la suspensión de las clases el martes en todas las comunas de Valparaíso e instó a la población a redoblar los cuidados, elevando a casi 70 las zonas con actividades escolares suspendidas.

El subsecretario de Interior, Máximo Pavez, dijo a periodistas que se tomó la medida debido a la intensidad de precipitaciones que cayeron durante la noche y la dificultad para los traslados en dicha región, entre otros motivos.

Un total de 104.271 personas se encuentran aisladas, principalmente entre Atacama y Coquimbo, al tiempo que 81 viviendas han resultado completamente destruidas y más de 20.000 presentan daños de distintas magnitudes.

El aislamiento, según explicó Cebrián, es una “situación circunstancial”, pues "en la medida en que se logre llegar a ciertos lugares, reponer algún camino o que baje el cauce de algún río, esa condición se va levantando”.

Frente al avance de los temporales, el presidente chileno viajó al norte del país para evaluar los daños y acompañar los labores de emergencia, que incluyen la entrega de ayuda humanitaria a los afectados, ya que miles de personas se han visto sin suministro eléctrico ni agua potable en medio de la catástrofe.

FUENTE: AP